ODAŞ ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Stratejik İş Birliği

Türkiye'nin önde gelen enerji ve madencilik şirketlerinden ODAŞ’a bağlı Çan2 Termik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile sektöre yönelik bilgi paylaşımı, inovasyon ve proje geliştirme alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversite-sanayi iş birliği modeline örnek oluşturacak protokol kapsamında sektör paydaşları ile üniversite arasında bilgi transferinin sistematik hale getirilmesi, karşılıklı olarak Ar-Ge, inovasyon, proje geliştirme ve nitelikli insan kaynağı oluşturma ve staj programları gibi alanlarda birlikte hareket edilmesi hedefleniyor.

Stratejik iş birliği kapsamında, ODAŞ Grubu şirketlerinden Çan2 Termik ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ar-Ge faaliyetleri için yeni projeler geliştirme ve hayata geçirme konusunda karşılıklı destek sağlaması da hedefleniyor.

Bu kapsamda her türlü teknik araştırma ve geliştirme faaliyetleri birlikte gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar sanayiye ve üniversiteye kazandırılacak. Üniversite, şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak lisans ve lisans üstü düzeydeki öğrencilerin de projelerde yer alması ve uygulamalı staj imkânı da sunarak, öğrencilerin sektör deneyiminin artırılmasına katkı sağlayacak.

Bilgi ve teknoloji paylaşımı modeli

Protokol; tarafların Ar-Ge projeleri geliştirme, hayata geçirme ve yeni projeler bulma amacını taşıyor. Çan2 Termik ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasındaki bu iş birliği sadece proje bazlı değil, aynı zamanda bilgi alışverişi, inovasyon ve patent stratejileri gibi birçok alanda ortaklığı içeriyor. Bölge ekonomisinin ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı da amaçlayan iş birliği protokolü ile her iki taraf hem akademik hem de endüstriyel alanda bilgi ve tecrübe paylaşımının zenginleştirdiği bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.

Sanayi ve üniversite iş birliğini çok önemsediklerini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu iş birliğiyle ilgili olarak “ODAŞ Grubu şirketlerinden Çan2 Termik ile üniversitemiz arasında imzalanan iş birliği protokolü, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu iş birliği sayesinde üniversitemizin bilgi ve birikimi ile Çan2 Termik'in sektör deneyimini bir araya getirmeyi, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere imza atmayı hedefliyoruz.

İş birliği protokolü kapsamında, üniversitelerarası bilgi ve teknoloji paylaşımı, Ar-Ge, inovasyon, patent ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme gibi alanlarda birlikte çalışacağız. Ayrıca, öğrencilerimizin sektör deneyimi kazanması, üniversitemizin araştırma kapasitesinin artması ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlanması gibi önemli hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

ODAŞ Grubu'na ve Çan2 Termik'e iş birliği protokolü için teşekkür ediyor, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

ODAŞ Strateji Grubu Başkanı Caner Demirayak ise “Çan2 Termik ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında yapılan bu iş birliği ile sektördeki deneyimimizi öğrenci ve öğretim görevlilerimizle buluştururken karşılıklı bilgi alışverişi ile endüstrimize yönelik inovasyon ve Ar-Ge projelerine birlikte imza atmayı amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin bölgemiz ve şehrimiz kadar ülke ekonomisine de değer katacak projelere ev sahipliği yapması en büyük hedefimiz.” şeklinde konuştu.