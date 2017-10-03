ODE Yalıtım eğitime odaklandı

03 Ekim 2017

Yalıtım sektörünün yerli oyuncusu ODE Yalıtım, eğitim konusuna özel olarak eğiliyor. Başta çalışanları olmak üzere bayileri, bayilerinin çalışanları, uygulamacılara ve hatta yabancı müşterilerine bile yıl boyunca çeşitli eğitim toplantıları düzenleyen ODE Yalıtım, 2017 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 500 paydaşına toplam 4 bin 500 saatlik eğitim programları düzenledi.

“Paydaşlarımızla birlikte büyüyoruz”

ODE’nin kurulduğu günden beri en önem verdiği konunun eğitim olduğuna dikkat çeken ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: “Global bir marka olma vizyonuyla yatırımlarımıza hız verdiğimiz bu dönemde, büyümemizde büyük rolü olan paydaşlarımıza yönelik yatırımlarımızı en önemli gündem maddesi olarak ele alıyoruz. ODE olarak çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve uygulamacılarımız ile büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin her bir ferdinin vizyonumuzu sahiplenmesi ve bu vizyon doğrultusunda ilerlemesi çok önemli. Bu nedenle onların gelişimine katkıda bulunmak, rekabette öne geçmeleri için onlara her türlü katma değeri sunmak bizim temel görevimiz. Markamızın dışarıya açılan yüzleri olan tüm paydaşlarımızla belirli aralıklarla bir araya gelip karşılıklı deneyimlerimizi paylaşmaktan, sorunları aşma konusunda birlikte yöntem geliştirmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Eğitim bizim için en önemli konu"

Bayi Rekabet Gücü Gelişim Programı adı altında bayilerinin kurumsallaşma ve rekabetçilik düzeylerine katkıda bulundukları bir eğitim programı düzenlediklerini anlatan Turan, “2010 yılından itibaren her yıl belirli sayıda çalışanımızı Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans yapmaları için MBA programına gönderiyoruz. Programın bedelini yüzde 100 karşılıyoruz. Şu an beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 20’si yüksek lisans derecesine sahip. Bu oldukça yüksek bir oran. Hedefimiz bu oranı yüzde 25'e çıkarmak. Ayrıca çalışanlarımızı Koç ve Sabancı Üniversiteleri’nde 6 ay süren TURQUALİTY Yönetici Geliştirme Programı’na dahil ediyoruz. 'GELECEK BENİM!' sloganı ile başlattığımız bir Yönetici Yetiştirme Programımız bulunuyor. Tüm bunları yetenek yönetimi çalışmalarımız kapsamında planlı olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız gelecekteki ODE'yi yönetecekleri bugünden hazırlamak. Satış ve pazarlama ekibimize yönelik özel eğitimlerimiz de bulunuyor. Su yalıtım Uygulayıcı Seminerleri’miz yıl boyunca devam ediyor. Son olarak da İstanbul’da iki, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de birer tane olmak üzere Paydaş Toplantıları’na başladık. Bu toplantılarda da ODE’nin vizyonunu, gelinen noktaya kadar yaşanan deneyimleri ve hedeflerimizi aktarıyoruz. Şirketimizi geleceğe taşıyacak tüm paydaşlarımıza yıl boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli eğitimlerle değer yaratmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.