Odeabank ve İGE'den kadın girişimcilere ve yeşil dönüşüme destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank ve İGE tarafından hayata geçirilen "İhracatta Kadını Destekleme Paketi" ile yönetimi kadınlarda olan ihracatçı firmalara İGE kefaletiyle finansman sağlanacak. "Yeşil Dönüşüm Paketi" ile enerji verimliliği yatırımları olan ve kaynak bulmakta güçlük çeken ihracatçı firmalara da kredi desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve “eşit yarınlar” bırakmak için finans dünyasının sağlayabileceği etkinin farkında olduklarına dikkati çekerek, bu sebeple sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak çevresel ve sosyal etkiye sahip projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne uyumlu olarak yeşil dönüşümden, kadınların güçlenmesine kadar geniş çapta pek çok çalışmanın temel faaliyetleri arasında yer aldığını aktaran Öncü, "Bu çalışmalarımıza bir adım daha ekleyerek İGE ile hem yeşil dönüşüm hem de kadın girişimcilere destek noktasında önemli iki iş birliğine imza atıyoruz. İGE ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği sayesinde, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yenilikçi finansal çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncü, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı ve bu tür faaliyetlerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Yeşil yatırımların arttığı, kadınların istihdama eşit katıldığı ülkelerin küresel ekonomide giderek daha güçlü aktörler haline geldiğinin bilinciyle, el ele hareket edersek ülkemize daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

"Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

İGE Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz ise ekonominin lokomotifi olan, büyüme ve istihdama büyük katkı sağlayan ihracatçıları önemsediklerini ve ihracatı güçlü öz kaynaklarıyla desteklemeye devam ettiklerine işaret ederek, kalkınmanın ana aktörleri olan ihracatçılara verdikleri kefaletler sayesinde bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağladıklarını aktardı.

İhracatçıların yeşil dönüşümle ilgili finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik "Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi" ve kadın ihracatçılara yönelik "İhracatta Kadını Destekleme Paketi"nin, çalışmalarının birer parçası olduğunu belirten Akdeniz, işbirliğiyle ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırma yolunda attıkları adımları çeşitlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Akdeniz, işbirliğiyle daha fazla ihracatçının finansmana ulaşmasını ve daha fazla projenin hayata geçirilmesini hedefledikleri bilgisini paylaşarak, "İGE olarak finansmana erişimi kolaylaştırmak, çeşitlendirmek ve ihracatımızın sürdürülebilir bir biçimde artırılmasını desteklemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.