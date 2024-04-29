Odeabank'tan dijital dönüşümde öncü adım

Odeabank, Odeatech ile bankanın teknoloji ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayarak, müşterilerine daha verimli ve hızlı bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan DijitalPark Teknokent olan Odeatech, Odebank için bilişim, iletişim ve yapay zekâ teknolojileri ile ilgili konularda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek, yapay zekâ tabanlı yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunacak, metodoloji ve standartlar ile yeni ürün, araç, yazılım, teknolojik ve analitik çözümler geliştirecek, bu alanda danışmanlık hizmeti verecek.

Odeatech, yapay zeka tabanlı çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirerek ve operasyonel verimliliği sağlayarak bankanın bu alandaki rekabet gücünü artırmanın yanı sıra ilerleyen dönemde yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki farklı kurum ve kuruluşlara da hizmet sunmayı planlanıyor.

Odeabank’ın hayata geçirdiği Odeatech ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü şunları söyledi; “Odeabank olarak, fijital bankacılık vizyonumuza uygun şekilde teknolojik gelişmeleri iş süreçlerine hızlı bir şekilde entegre etmeyi önemsiyor, bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Odeatech de bu vizyona ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha altını çiziyor. Odeatech iştirakimiz ile teknolojiyi ve teknolojinin getirdiklerini ürün ve hizmetlerimize daha hızlı ve daha verimli bir şekilde entegre edeceğiz. İlerleyen süreçte bu hizmetimizi sektördeki farklı kurum ve kuruluşlara da sunarak bankacılığın geleceğini bugünden inşa etmeyi hedefliyoruz.”