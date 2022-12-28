OEDAŞ, CDP İklim Değişikliği programından "B" notu aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OEDAŞ CDP aracılığıyla bu yıl sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini açıklayan dünya genelinde 18 bin 700, Türkiye'de ise 80 şirket arasında yer aldı.

OEDAŞ aynı zamanda Türkiye elektrik dağıtım sektöründe CDP raporunu yayımlayan tek şirket olmaya devam etti.

"Paydaşlarımızın karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlarını destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yüksek değer yaratmaya odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"OEDAŞ olarak faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri ve karbon ayak izimizi azaltmak için yeni yatırımlar gerçekleştirirken aynı zamanda geleceğin düşük karbonlu piyasasını yaratmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunların yanı sıra çalışanlarımıza bu alanda eğitimler veriyor, başta tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlarını destekliyoruz. Tüm bunların neticesinde 2021 yılında yakaladığımız yüksek CDP skorumuzu 2022 yılında da korumanın ve sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam ediyoruz."