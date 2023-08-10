Ofis Yem, halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul şirketlerin yeniden gözdesi oldu. Bu yıl halka arz olan şirketlerin sayısı 30’a yaklaşırken, her sektörden şirketin borsaya açılması dikkat çekiyor. Temelleri 1993 yılında Çorum’da atılan 1997 yılında ise operasyonlarını Ankara’ya taşıyan Ofis Yem Gıda ve Makine Sanayi şirketi de borsaya açılıyor. Türkiye için kritik bir sektörde faaliyet gösteren şirket yıllar içerisinde besi işletmecilerinin en büyük tedarikçisi konumuna yükseldi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Mamaloğlu ile şirketin halka arz sürecini ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk. Türkiye’nin karma yem sektöründe ilk halka arzı olacaklarına dikkat çeken Mamaloğlu, halka arz olmaktaki ana amaçlarının şirketin kurumsal yapısını daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Ofis Yem olarak büyümelerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Agah Mamaloğlu, “2020 yılında 1,3 milyar TL olan ciromuzu 2021 yılında %144 oranında, 2022 yılında ise %140 oranında artırmayı başardık.

Böylece 2022 yılında ciromuz 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl %275 artışla 312,1 milyon TL net kara ulaştık. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %25 oranında artışla 84,8 milyon TL net kâr elde ettik. Yılın ilk üç ayında ise 2.2 milyar TL ciro elde ettik. Yılı hedeflerimizle orantılı olarak büyüme ivmesiyle kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

“Halka arz gelirimizi yatırım için kullanacağız”

Ankara, Kars, ve Manisa’daki fabrikalarında toplam 170 ton/ saat kapasiteyle üretim yapan şirket 250’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Halka arzdan elde edecekleri geliri yurt içi mevcut paylarını genişletmek için kullanacaklarını söyleyen Agah Mamaloğlu, “Kapasitemizi ve ürün gamımızı geliştirirken, işletme sermayemizi güçlendireceğiz.

Aynı zamanda yatırımlarımız için değerlendireceğiz” diye konuştu. Mamaloğlu halka arz süreçlerini ise şöyle anlattı; “Türkiye’nin karma yem sektöründe ilk halka arzını Ofis Yem olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şirketimizin kurumsal yapısını daha da güçlendirerek şirketimizi gelecek nesillere sağlam temeller üzerinde bırakmak en büyük arzumuz. Her geçen yıl daha da büyüyen şirketimize halkımızı da ortak etmek istedik. Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle, halka açık şeffaf bir şirket olarak sektörümüzdeki payımızı artırmayı ve yatırımlarımıza hızlı şekilde devam etmeyi hedefliyoruz.”

“Yeni fabrikamızı 2023 sonunda devreye alacağız”

Adana Hacı Sabancı'daki yeni fabrikanın yatırımına 2022’de başladıklarını söyleyen Agah Mamaloğlu, “Fabrikamızı 2023 yılının sonuna kadar devreye almayı hedefliyoruz. Adana fabrikamızı devreye aldığımızda Adana’daki fason üretimimizi durduracağız. Bu fabrikamızda karma yem üretiminin yanı sıra premiks ve konsantre yem ürünleri üretecek şekilde dizayn edildi. Üretim yapılan diğer fabrikaların ihtiyacı olan premikslerin büyük bir bölümünü Adana fabrikasından karşılamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika pazarına yem ve yoğunlaştırılmış premiks ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Talep toplama süreci iki gün

Ofis Yem'in halka arzı, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına 27,20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza OFSYM.HE koduyla katılım sağlanabilecek. 16 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 6 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde olacak. Toplam da 22 milyon 750 bin TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü ise 618 milyon 800 bin TL olacak.

“Enerji alanında yatırımlar yapacağız”

Halka arz sonrası enerji alanında da yatırımlar yapacaklarını ifade eden Mamaloğlu, “Fabrika yatırımının yanı sıra elektrik enerjisi ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiden karşılama hedefimiz doğrultusunda güneş enerji santralleri konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Kars fabrikamızın enerji ihtiyacını karşılamak için Ankara Şereflikoçhisar’da hayata geçireceğimiz 1,2 MWp kurulu güce sahip, yıllık 1 milyon 950 bin kWh elektrik üretecek GES’imizin Ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Ankara ve Manisa fabrikalarımızın enerji ihtiyacı için ise Ankara Bala’da satın aldığımız 250 dönüm arazi üzerinde 14 MWp kurulu güce sahip, yıllık 22 milyon 400 bin kWh elektrik üretecek GES’imiz için çalışmalara başladık“ dedi.