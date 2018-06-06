Ogilvy’de “Yeni Dönem” başlıyor

06 Haziran 2018

Ogilvy bir süredir “Yeni Dönem” adı altında devam eden dönüşüm yolculuğu kapsamında yeni bir organizasyon yapısı ve marka kimliğini hayata geçirdi. Bu dönüşüm süreciyle birlikte “Markaları Değerli Kılmak” üzere entegre bir yaratıcı ağ olarak hizmet vermeyi hedefleyen yeni misyonunu da kamuoyu ile paylaştı.

Ajans, pazarlama sektörünün değişen dinamiklerine yanıt oluşturmaya yönelik bir yenilenme sürecinden geçerken markaların bugün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı inancını sürdürüyor. Aynı zamanda kurucusu David Ogilvy’nin, ajansı üzerine inşa ettiği vizyon, değerler ve düşünce biçimini yeniden tanımlıyor.

Ogilvy markası bundan böyle alt birimleri olan Ogilvy & Mather Reklam ve Ogilvy PR’ın yanı sıra tüm alt markalarını tek ve bütünsel bir ortak kimlik, konumlandırma, müşteri hizmetleri modeli ile gelir tablosu altında bir araya getiriyor.

Bu tek ve birleşik yapı, beş ana temel üzerine inşa ediliyor:

1. Yeni organizasyon yapısı: Alt markalara sahip matris yönetimli bir holding şirketinden on iki uzmanlık dalı ve altı ana yetkinlik ile temsil edilen tek bir markaya dönüşüm.

Uzmanlık dalları: Yaratıcılık, Strateji, Süreç Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Veri, Finans, Teknoloji, Yetenek Yönetimi, İş Geliştirme, Pazarlama ve İletişim, İdari İşler ve Prodüksiyon

Yetkinlikler: Marka Stratejisi, Reklam, Müşteri Etkileşimi ve Satış, Halkla İlişkiler, Dijital Dönüşüm ve Ortaklıklar

2. Yeni danışmanlık hizmeti: OgilvyRED’in başarısı üzerine inşa edilen “Ogilvy Consulting”, dijital dönüşüm, büyüme, iş tasarımı ve inovasyon konularına odaklanarak ajans dahilinde yatay olarak hizmet verecek.

3. Yeni marka kimliği ve tasarım sistemi: Markanın “One Ogilvy” duruşunu yansıtacak şekilde yeniden tasarlanmış bir web sitesini da içeren yepyeni bir kimlik ve tasarım sistemi.

4. Yeni ortaklık modeli: Küresel bir ortaklık yapısı oluşturularak gerçek anlamda bütünleşmiş bir iş modelinin öncülüğü ve yönetimi üstleniliyor. Bu şekilde şirket içindeki liderliğin farklı pazarlar, yetenekler ve kuşakları içeren çeşitliliğinin Ogilvy markasını daha iyi temsil etmesi hedefleniyor.

5. Yeni küresel dijital platform: Bilgi paylaşımı, profesyonel gelişim ve özelleştirilmiş topluluk ağı aracı “Connect” sayesinde çalışanların eğitimi ve müşterilere en iyi hizmeti vermek üzere doğru ekiplerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Ogilvy CEO’su John Seifert, bu dönüşüm sürecini “Markamız için 18 aylık bir yolculuk sonucunda ajans tarihindeki en büyük dönüşümü hayata geçiriyoruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şirketimizi yeniden tanımlayacak cesur bir adım atıyor ve 70 yıl önce doğuşunda rol aldığımız sektör için yepyeni bir model oluşturuyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Ogilvy CCO’su Tham Khai Meng ise, “Yaratıcılığımız, hem Ogilvy global ağının temeli hem de en güçlü rekabet avantajımız… Geleceğimizi beslemek için David Ogilvy’nin yaratıcı mirası üzerinde yükseliyoruz” dedi.

Ogilvy Türkiye CEO’su Emine Çubukçu da, “Bugün bir markanın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm araçları şekillendirme konusunda her zamankinden daha fazla seçenek ile karşı karşıyayız. Ogilvy’de markaların bileşenlerini tasarlıyor, markalar etrafında deneyimler yaratıyor ve markalar hakkında iletişim yapıyoruz. Yaratıcı bir ağa açılan bir kapıyız ve işimiz markaları değerli kılmak” şeklinde konuştu.

Yeni marka kimliği

Yenilenen Ogilvy logosundaki birleştirici tipografik kullanım markanın müşterilerine sunduğu “bir”liği ve birlikteliği temsil ediyor. Ogilvy markasının ikonik kırmızısı daha canlı bir renk olarak yeniden tanımlanarak şirketin güçlü mirasını koruyor. Diğer yandan modernleşen yapısını marka kimliğine de yansıtmak için sarı, uçuk pembe, açık gri ve derin mavi gibi yardımcı renkleri tasarım paletine ekliyor. Sadece Ogilvy’lilerin kullanımı için oluşturulan yazıyüzleri Ogilvy Serif ve Ogilvy Sans da bütünleşik kurum kimliği çalışmasında yerlerini alıyor.