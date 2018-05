Öğretmen yetiştirmek için 'enstitü' açacak

04 Mayıs 2018

Aylin RANA AYDIN

Öğretmen yetiştirmek amacıyla gelecek yıl ‘öğretmen enstitüsü’ açacaklarını söyleyen Fide Okulları Kurucusu Ali Koç, her yıl 100 eğitim fakültesi öğrencisini alıp bir yıl eğitim vereceklerini açıkladı. Koç, “Hem kendimize hem de sektöre öğretmen yetiştireceğiz” dedi.

Sektörde birçok kurumda yöneticilik ve eğitim konusunda akademik çalışmaları ile de tanınan Ali Koç’un 5 yatırımcı ortakla birlikte kurduğu Fide Okulları’nın ikincisi bu yıl eylül ayında açılacak. Sektörde 22. yılını dolduran Koç’un bir anlamda eğitim fikirlerini uyguladığı ilk okul, kiralık tekstil fabrikası dönüştürülerek Maltepe’de “Mahalle okulu” konsepti ile kurulmuştu.

Koç, “Evet, mahalle okulu. Belirli mesafelerde servis yok. Mümkün oldukça çocukların yürüyerek gidip gelebildikleri, her birinin birer ‘fide’ olarak görüldüğü bir okul… Okul da fide yetiştirmek gibi. Isısını suyunu doğru ayarlarsanız güçlü kökleri olan, büyüyen bir fide olur. İstiyoruz ki çocuklar okulda doğru eğitimi alsın ve nerede nasıl yaşamak istiyorsa oraya uyum sağlasın.

‘Fide hayattır’ diye bir slogan kullanıyoruz. İkinci okulu Eylül ayında açacağız. Maltepe’de 5 ortağız. Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar 240 öğrencimiz var. Kademeli açıyoruz. Altıncı sınıftaki öğrenciler sekizinci sınıfı bitirdiği yıl liseyi de açacağız. Mevcut okulumuzda ilk ve ortaokul öğrencileri var. Eylülde açılacak okulda da ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri eğitim alacak. 180 kişilik kapasiteyle açılacak. Avrupa Yakası’na da geçeceğiz. Diğer illere de geçmeyi elbette hedefliyoruz. Talep var” dedi.

Bisiklet tamiri ve masal dersi

Birinci sınıftan itibaren öğrencilerefelsefe ve masal dersleri verdiklerini söyleyen Ali Koç, “Derslerimiz arasında bisiklet tamiri de var. Bizden mezun olan her çocuk bir zafer kazansın istiyoruz. Bünyemizde özel gereksinimli çocuklar da bulunuyor” diye konuştu.

Her yıl 100 öğretmen

“Önümüzdeki yıl kendi bünyemizde öğretmen enstitüsü açacağız” diyen Ali Koç şöyle anlattı:

“Atanamayan öğretmenlerden bahsediyoruz ama okullar da öğretmen bulamıyor. Her yıl 100 tane 4. sınıf eğitim fakültesi öğrencisini alıp Türkiye’nin en iyi okullarında staj yaptıracağız ve bir yıl süren eğitim vereceğiz. Daha sonra da okullara ‘size öğretmen bulduk bunu istihdam edin’ diyeceğiz. O zaman ben kendi öğretmen kaynağımı üretmeye başlayacağım. Türkiye’nin her yerine okul açmak gibi şansım olabilecek hem de her yıl 100 tane öğretmeni sektöre kazandıracağız.”

‘Dünya karma eğitim modeline gidiyor’

Ali Koç, aynı zamanda Eğitimpedia platformunun da kurucusu. Eğitim alanında dünyadaki tüm gelişmeleri eğitimcilere, velilere hızlı ve kapsamlı şekilde aktardıklarını söyleyen Koç şöyle konuştu: “Eğitimpedia’da iyi eğitim nasıl yapılıyor onu paylaştım.

Finlandiya ile ilgili de bir yazı yazmıştık. Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi diye. Finlandiya’ya da eğitimcileri ve eğitim yatırımcılarını götürdüm. Türkiye’de tamamen sınav odaklı bir eğitim sistemimiz var. Eğitimde geleneksel modellere daha yakınım. Köy okulu mezunuyum. Şu an dünyanın gittiği model de karma eğitim. Eğitimde akran öğrenmesi çok önemli.”