Oğuz Holding dünyanın içecek üreticisi olma yolunda

Türkiye’nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip yüzde yüz yerli ve milli değeri Oğuz Holding, her yıl 3 kat büyüttüğü ihracat operasyonlarıyla tüm ulusal zincir iş ortaklarının ve içecek sektörünün diğer güçlü markalarının üretimini de gerçekleştirerek, tüm dünyanın içecek üreticisi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye, içecek ihracatı açısından stratejik önemi olan bir bölge konumunda yer alıyor. Her yıl yaklaşık yüzde 20-25 civarında artarak devam eden meyve suyu endüstrisinin ihracat pazarı, ihracatçılar için giderek daha cazip bir hâle getiriyor. Küresel pazarda daha rekabetçi ve güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlayan Oğuz Holding, öncelikli pazarlarda hem kendi gücünü artıracak hem de Türk ekonomisine önemli derecelerde katkı sağlayacak şekilde toplamda 106 ülkeye ihracat yapıyor. Markanın, son teknolojiye sahip yüksek kapasiteli hatları ile üretilen ürünlerinden Black Bruin Enerji İçeceği ihracatta ilk sırada rol alırken, Juss Meyve Suyu en çok ihracatı gerçekleştirilen ikinci ürün sırasında yer alırken bu markalarını Sarıyer Gazoz ve Sarıyer Limonata markaları takip etmektedir.

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, markanın hem yerel hem de küresel pazarda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve planlarla ilerlediğini ifade ederek, 106 ülkede bayrağımızı dalgalandırdıklarını aktardı. İhracat operasyonlarında ülkeler bazlı bayilik esaslı satışlar ile bayilerden bağımsız direkt marketler zinciri satışlarının da mevcut olduğunu dile getiren Örer, bu çalışmalara pandemiden önce başladıklarını, üretim kabiliyeti sebebi ile de şirketin bu konuda çok hızlı aksiyon alıp gereğini yaptığını, lokal marketlerdeki manevra kabiliyetini ihracatta da yakaladıklarını ifade etti. Hammadde tedarik zincirindeki artan maliyetler ve hammadde teminindeki büyük zorluklar ile özellikle pet şişe meyve suyu üretimine ciddi Ar-Ge ve üretim hattı yatırımlarıyla, kaliteyi daha ucuza sunarak buradaki talep artışını önceden fark ederek, kendilerini hazır hale getirip ihtiyaca en hızlı cevap veren üretici olarak talebe göre arz kombinasyonunu şirketlerinde sağladıklarını anlattı.

“Bugün dünden daha yüksek satış hacmine sahibiz”

Ener Örer, cam şişe hatlarında yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek, meyve aromalı içecek, gazlı içecek, enerji içeceği, fonksiyonel içecek çeşitleri; pet şişe hatlarında, yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek, meyve aromalı içecek, gazlı içecek, enerji içeceği, fonksiyonel içecekler, limonata, soğuk çay; tetrapak hatlarında yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek, meyve aromalı içecek, soğuk çay; teneke kutu hatlarında da , yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek , meyve aromalı içecek, soğuk çay, gazlı içecekler, enerji içeceği, fonksiyonel içecekler ve soğuk kahve üretimleri yapıldığını kaydetti. Örer, “Her ürünümüz farklı oranlarda ihraç ediliyor ve her geçen gün daha büyük ivme ile alıcılarla buluşuyor. Bugün dünden daha yüksek satış hacmine sahibiz. Yarın ise bugünden daha fazlasına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bunun için gereken her şeye ve çalışma azmine sahibiz” diye konuştu.