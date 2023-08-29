Okul öncesi kırtasiye ürünleri BİM'de satışta

Perakende sektörünün lider kuruluşlarından BİM, okul alışverişi yapacaklara geniş bir alternatif sunuyor.

Geçen cuma gününden itibaren tüm BİM mağazalarında satışa sunulan kırtasiye malzemeleri içerisinde BİM’in kendi markası olan Studi, ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Sadece BİM mağazalarında satılan Studi markalı ürünler 100'den fazla ülkede 1000’den fazla laboratuvarı bulunan Intertek tarafından test ediliyor ve içeriğinde sağlığa zararlı maddenin bulunmadığı kontrol ediliyor.

Studi yüksek kalitesinin yanı sıra geniş ürün çeşidiyle de tüm kırtasiye ihtiyacını karşılıyor.

BİM mağazalarında satışa sunulacak Studi ürünleri ve özellikleri şu şekilde;

- Su akıtmaz ve dayanaklı malzemeden üretilen Studi matara 530 ve 730 ml seçenekleriyle satışa sunuluyor.

- Renk minesi yüksek kalitede, açılırken kolay kırılmayan ve ağaç gövdeli Studi kurşun kalemlerin 10’lu mercanlı ve 12’li silgili seçenekleri bulunuyor.

- Canlı renk pigmentleriyle Studi 12’li suluboya ve 12’li pastel boyanın yanı sıra yine canlı renklerden oluşan ağaç gövdeli 12’li kuru boya da resim dersi için gereken malzemeleri sunuyor.

- Yüksek kaliteli Studi defterler 70 gr. İç kağıdıyla muadillerinden ayrılırken dayanıklı kapağı ve spiraliyle de dikkat çekiyor.

- Farklı desen ve renk çeşidiyle Studi çantalar da yüksek kalitesi ve uygun fiyatıyla veliler ve öğrenciler için hesaplı bir alternatif sunuyor.

- Tüm çocuk sağlığı testlerinden geçen kaliteli Studi oyun hamurları da 400 gr’lık seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Studi ürünlerinin yanı sıra seçili Fabercastell ürünleri de geniş ürün gamıyla tüm BİM mağazalarında.