OKX destekli Economist Impact araştırması kurumsal yatırımcılar için önemli ipuçları veriyor

Likidite, piyasa entegrasyonu ve uyumluluğun da piyasaya giriş bakımından önemli dinamikler oldukları vurgulanıyor.

Sonuçlar, dijital varlık ve finans alanındaki Citi, Al Mal Capital, Skybridge Capital ve VanEck gibi sektör liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanıyor.

Sektörde öncü bir rol oynayan kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX bugün, Economist Impact tarafından OKX’in destekleriyle yürütülen, “Kurumsal Traderlar İçin Yeni Bir Alternatif Olarak Dijital Varlıklar: Piyasa Dinamikleri, Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı araştırma özetinin yayımlandığını duyurdu. Rapora göre kurumsal traderlar artık dijital varlıkları, önemli ölçüde büyüme potansiyeline sahip, gelecek vaat eden bir varlık sınıfı ve kaçınılmaz bir kurumsal fırsat olarak görüyor.

Özete göre, dijital varlık piyasasına giriş yapmayı düşünen kuruluşlar; varlık dağılımı, gözetim, düzenlemeler ve risk yönetimi olmak üzere dört önemli alana odaklanıyor. Likidite, piyasa entegrasyonu ve uyumluluğun da piyasaya giriş bakımından önemli faktörler olduğu vurgulanıyor.

Araştırma özetinde ortaya çıkan odak alanları ve bulgular, Nisan 2024’te Dubai’de dijital varlıklar ve finans alanında üst düzey iş liderlerinin katıldığı Economist Impact Yuvarlak Masa Toplantısının yanı sıra finansal hizmetler ve yatırım alanındaki Citi, Al Mal Capital, Skybridge Capital ve VanEck gibi önde gelen şirketlerin temsilcileriyle yapılan görüşmeler ile ikincil araştırmaların incelenmesiyle elde edildi.

Araştırma özetini linkten kolaylıkla indirebilirsiniz

10 kurumsal yatırımcıdan 7’si portföylerinde dijital varlıkların payını artıracak

Araştırma özetinden elde edilen diğer bulgular arasında şunlar yer alıyor:

Kurumsal traderlar arasında; kripto para birimleri, NFT’ler ve tokenleştirilmiş özel fonlar gibi dijital varlıkların, portföy varlık dağılımlarında önemli bir yere sahip olduğu konusunda “giderek artan bir fikir birliği” bulunuyor.

Ortalama varlık dağılımı şu anda risk iştahlarına bağlı olarak %1 ila %5 arasında değişiyor ancak bu oranın 2027 yılına kadar %7,2’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Kurumsal yatırımcılar, bir dizi yatırım stratejisi aracılığıyla portföy dağılımlarında kriptoyu artırmayı planlarken; bu doğrultuda yaklaşık %51’i spot kripto dağılımlarını, %33’ü dijital varlıklar stake etmeyi ve %32’si ise kripto alanında vadeli işlemleri değerlendiriyor.

Kurumsal yatırımcıların %69’u önümüzdeki iki ila üç yıl içinde portföylerinde dijital varlıklara ve/veya bağlantılı ürünlere ayırdıkları payı artıracaklarını öngörmektedir.

Riskler azaldıkça yeni fırsatlar çıkıyor

“Kurumsal ölçekte saklama kuruluşlarının yükselişi” devam ederken, gözetim yoluyla riskin etkin bir şekilde azaltılması sonucunda, yatırımcıların dijital varlık piyasalarına erişimlerini destekleyecek “yeni fırsatlar” ortaya çıkıyor.

Şu anda hızla büyüyen kurumsal dijital varlık piyasasının yıllık bileşik büyüme oranının 2028'e kadar %23'ün üzerinde olması bekleniyor.

Dijital varlıklara yatırım yapmakta olan geleneksel ve kripto hedge fonlarının %80’i, üçüncü taraf bir dijital varlık saklama kuruluşu kullanıyor.

Avrupa’daki kapsamlı yargı çerçevesi MiCA gibi yerel ve bölgesel düzenleyici çerçevelere yakınsamaya dair olumlu bir eğilim mevcut ve bu durum, küresel çapta benimsenmeye de zemin hazırlıyor.

Borsalar, büyüme ile piyasa bütünlüğünü koruma ihtiyaçlarını dengelemek için yerel düzenleyici gerekliliklere esnek bir şekilde yanıt verme ihtiyacının farkındalar.

Araştırma özeti, odaklanılan önemli alanlardan birinin de sabit coinlere yönelik düzenlemeler olduğunu gösteriyor. Özete göre düzenleyici kurumların, 1. kademe piyasalarda bir “korumalı alan (sanbox)” ortamıyla sabit coinler için düzenleyici çerçeveyi oluşturdukları görülüyor.

Dijital varlıkların kurumsal portföylerde pay alabilmesi için risk yönetiminin de oldukça önemli olduğunun altını çizen özet; borsaların, saklama kuruluşlarının ve gözetime yönelik sigorta kuruluşlarının sağlam bir altyapıya ve güvenlik önlemlerine öncelik vermeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Özette rezerv kanıtı gibi yeni teknolojilerin ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerin yaygınlaşmasının da dijital varlıkların kurumlarca benimsenmesini artırabileceği belirtiliyor.

Geleneksel finans sektöründe kullanılagelen riske maruz değer modelleri, senaryo analizleri ve stres testleri ile ters stres testleri gibi kapsamlı risk yönetimi stratejilerinin, kripto para ve dijital varlıklardaki kurumsal yatırımların korunması için uyarlanması ve uygulanması öneriliyor.

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılarıyla etkileşim kurmaya yönelik bu girişim, dijital varlıkların yatırım portföylerinde yer alarak nasıl hızla benimsendiğini gösteriyor. Bu eğilim ancak blok zinciri teknolojisindeki ilerlemelerle, daha net düzenleyici çerçevelerle ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları gibi yenilikçi dijital çözümlerin de kabul görmesiyle daha da güçlenecek. Economist Impact ile işbirliğimiz OKX’in, dijital varlıkların küresel ölçekteki kurumsal yatırımcılar genelinde daha iyi anlaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etme yönündeki kararlılığını gözler önüne seriyor.”

Economist Impact’in Küreselleşme, Ticaret ve Finans Uygulamaları Direktörü John Ferguson ise şunları ifade etti: “Dijital varlıklar finansal piyasalarda giderek öne çıkarken, düzenleyici çerçevelerin standartlaştırılması ve dijital varlıklara özel gelişmiş saklama ve risk yönetimi çözümleri, kurumsal yatırımcılar için kritik önem taşıyor. OKX tarafından desteklenen ve Economist Impact tarafından hazırlanan bu araştırma raporu, kurumsal yatırımcılara hızla gelişen bu ekosistemde yol alırken dijital varlıklarla ilgili son trendlere, süregelen zorluklara ve ortaya çıkan fırsatlara ilişkin öngörüler kazandırmayı amaçlıyor. Bulgular ayrıca, teknoloji destekli çözümlerin bu yatırımcılar arasında dijital varlıklara güveni tesis etmede oynayabileceği güçlü rolü vurguluyor.”

Kurumsal müşterilere yönelik kapsamlı hizmet paketi: OKX Kurumsal

OKX’in kurumsal müşterilerine yönelik kapsamlı hizmet paketi olan OKX Kurumsal, uzman yatırımcıların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan gelişmiş al-sat araçlarını, güvenliği sağlamaya yönelik saklama çözümlerini ve sağlam risk yönetimi araçlarını kapsıyor. OKX, kurumsal hizmetlerini daha da iyileştirme taahhüdü doğrultusunda Temmuz 2023’te baz, vadeli sözleşmeler fiyat farkı ve fonlama oranı arbitraj stratejilerinin uygulanmasına yönelik bir yöntem olan Nitro Fiyat Farkı Stratejisini kullanıma sundu. Nitro Fiyat Farkı Stratejisi, kurumsal traderlara OKX’in derin likiditesine talep üzerine erişim sağlayarak hem piyasa yapıcılara hem de piyasa alıcılara fayda sağlarken, piyasalar arasında bacak riskini de en aza indirme fırsatları sunuyor.

OKX Kurumsal’a kaydolmak isteyenler, bu sayfayı ziyaret ederek kısa bir değerlendirme anketi doldurarak özel bir müşteri hizmetleri temsilcisiyle temasa geçebiliyor.

*Bu bültende referans verilen görüşler araştırma raporu özetinde yer almakta olup bunlar; (1) Dubai’de düzenlenen Economist Impact Yuvarlak Masa Toplantısı’ndaki görüşlerden, (2) sektör uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden (3) ve sektörel anket ile çalışmalardan elde edilen verileri de kapsayan ikincil araştırmalardan derlenmiştir. Referans verilen tüm görüşlerin kaynaklarına araştırma özetinden ulaşabilirsiniz.

OKX Kurumsal Hakkında

OKX Kurumsal; isteğe bağlı OTC likidite ağının, yapılandırılmış ürünlerin ve yönetilen hesapların da aralarında bulunduğu kapsamlı bir kurumsal kripto işlemleri çözüm paketi sunmaktadır. Birleştirilmiş hesap sistemleri, önde gelen saklama kuruluşlarıyla entegrasyonlar ve düşük gecikme süreli API’ler sağlayan OKX altyapısı, kurumsal traderların ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Sektör lideri aylık Rezerv Kanıtı raporlarının yanı sıra işlem hacimleri, derin likidite ve %99,99 kesintisiz çalışma süresiyle OKX, üst düzey güvenliği hız ve sağlamlıkla birleştirmektedir. 700’den fazla spot işlem çiftine, 280’ün üzerinde vadeli işlem türüne ve önde gelen vadeli işlem sözleşmelerinde 125x’e kadar kaldıraca erişim imkânı sunmaktadır.

OKX Kurumsal hakkında daha fazla bilgi edinmek için; okx.com/institutions adresini ziyaret edebilir ve kurumsal kripto işlemleri hedeflerinizi gerçekleştirmek için [email protected] adresine e-posta göndererek özel müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.