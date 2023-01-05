OKX yeni güvenlik özelliklerini devreye aldı

Kripto para yatırımlarında işlem platformlarının yatırımcıların varlıklarının güvenliğini sağlaması büyük önem taşıyor. Dünyanın en hacimli kripto para borsalarından OKX de platformun ve kullanıcı varlıklarının güvenliğine ilişkin iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Borsa bu kapsamda harici tehditlere karşı mevcut kullanıcı korumasında iyileştirme sağlayan yeni API temel güvenlik koruma özelliklerini devreye alıyor.

Yeni geliştirmelerle, IP adreslerine bağlı olmayan ancak alım satım ve para çekme izinleri olan API anahtarları, 14 gün etkin (aktif) olmaması durumunda otomatik olarak sona eriyor. Ayrıca OKX’in güvenlik özellikleriyle beraber üçüncü taraf beyaz liste, kullanıcıların IP’lerini iş birliği yapan üçüncü taraf platformlara bağlamasını ve işlemlerin beyaz listedeki platform üzerinden yapılmasını da sağlıyor. Öte yandan Hızlı API (Fast Connect) sayesinde de kullanıcıların API anahtarlarına tek tıkla erişmesine, API anahtarlarını otomatik olarak oluşturmasına ve bağlaması için hızlı bir şekilde yetki vermesine olanak tanıyor. Bu doğrultuda API anahtarı bağlama işleminde ekstra bir güvenlik ayrıcalığı sağlanıyor. Şüpheli işlemleri izleyen ve işaretleyen geliştirmeler, OKX'in kayıp önlemek için tanımlanmış hesapları dondurmasına izin veren bir risk motoru olarak biliniyor.

Yeni güvenlik geliştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Global Pazarlama Direktörü Haider Rafique, "OKX'te müşteri fonlarının güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. API güvenlik önlemlerimiz piyasadaki en kapsamlı önlemler arasındadır. Traderlar, API anahtarlarının birden çok güvenlik katmanıyla korunduğunu bilerek platformumuzu güvenle kullanabilirler" dedi.