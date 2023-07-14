Okyanusları aşan mağaza yatırımı

Toplam bin metrekarelik tek katlı alan üzerine kurula mağaza, Mauritius Adası'nın en yoğun alışveriş noktalarından Tribeca Avm’de yer aldı. Doğtaş CEO’su Mustafa Karamemiş, Doğanlar Mobilya Grubu’nun lokomotif markası Doğtaş’ın, küresel bir marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Karamemis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Türkiye’nin yanı sıra New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mobilya sektörüne yön veren bir konuma sahip Doğtaş markamızla 40 ülkeye ihracat yapıyoruz.

ABD, Pakistan, Avrupa pazarında bazı noktalar, Afrika ve İngiltere son 3 yılda girdiğimiz pazarlar. Mauritius mağazamızla, Doğtaş’ın tarz ve uyumun bir arada sunulduğu modern, şık ve fonksiyonel tasarımlarını yeni müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.