Okyay: Herkes kurun artmasını bekliyordu ama nereye kadar?

Biz belirsizlikleri farklı senaryolar oluşturarak yönetmeye çalışıyoruz” yorumu yaptı. Kale Grubu’nun, sosyal girişimciler ve sosyal girişim dünyasına ilgi duyan gençleri bir araya getirdiği ‘Hayata Değer Buluşması’nda gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtlayan Okyay, şu bilgileri verdi: “Her sektörden ihracatçının kurla ilgili farklı beklentileri olabilir. Herkesin yükseleceğine dair bir beklentisi vardı ama nereye kadar? Ülke neyi kaldırır neyi kaldırmaz?

Bir sektöre yarayan kur, diğer sektöre zarar verebilir. Burada toplumsal faydayı önceliklendirmek, hane halklarını da sanayici de dikkate almak gerekli. Çoklu bir denklem ve doğru zamanda doğru adımı atmak önemli.” Okyay, finansal politikalar kurgulanırken Türkiye’nin bir üretim ülkesi olduğunun dikkatten kaçmaması gerektiğini de vurguladı.