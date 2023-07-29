Omega 31. kez Olimpiyatların zaman tutucusu görevini üstlendi

İsviçreli yüksek saatçilik firması Omega, 26 Temmuz 2024’de başlayacak olan Dünya Olimpiyat Oyunları Paris 2024'e odaklandı ve oyunların Resmi Zaman Tutucusu olduğunu açıkladı. Eyfel’in altında yer alan geri sayım sayacının önünde yapılan tanıtımda, Markanın CEO’su Raynald Aeschlimann, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Başkanı Tony Estanguet ile kurdele kesti. Bu oyunlar ile birlikte Omega'nın 1932'den itibaren sürdürdüğü Resmi Zaman Tutucusu görevini 31. kezyapacağı anlamına geliyor.

Törende Aeschlimann "Olimpiyat Oyunlarına bir yıl kala her zaman enerji ve heyecanı hissederiz. Sporcular hayal kurar ve tabii ki zaman tutucularımız da hazırlıklarını tamamlamaya başlar. Eminim ki Paris 2024, unutulmaz bir etkinlik olacak." diyerek duygularını dile getirdi. Tarihi spor etkinliğine geri sayım başlatılırken, Omega, özel altın dokunuşlu yeni bir saat modelini tanıttı. "Paris 2024" Özel Sürümü Seamaster Diver 300M, XXXIII. Olimpiyat Oyunları'na özel olarak tasarlandı.

Sadece Paris’te bulunan Omega mağazalarında satışa sunulacak olan model 42 mm kasa çapına sahip. Paslanmaz çelik ve 18K Moonshine™ Gold olarak adlandırılan, yumuşak bir renk tonu ve solmaya karşı yüksek dirençli Omega’nın kendi altın alaşımından yapıldı. Olimpiyat Oyunları için üretilen modelde altın kullanımı, her sporcunun hedeflediği, hayallerini süsleyen madalyaları hatırlatan önemli bir detay. En dikkat çekici yanı da, altın madalyaya gönderme yapan tasarımın saatin etrafında yer alan çerçevede kullanılmış olması. Saat on iki konumunda yer alan kabartmalı nokta şeklinde dalış ölçeği Super-LumiNova ile süslendi. Kadranın üzerinde saat 6 konumunda yer alan takvim penceresinde rakamlar Paris 2024 tipografisi ile yer alıyor. Kasanın arkasının tam ortasında ise altın madalya, Olimpiyat meşalesi ile bulunuyor ve aynı meşaleyi saatin saniye ibresinin ucunda da görüyoruz.