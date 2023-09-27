OPET’ten Pazarköy’ün geleceğine 10 milyon TL’lik yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’de bugüne kadar 4 ilköğretim okulu, 2 anadolu lisesi, 1 ortaokul yaptıran OPET, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Pazarköy’e aşçılık okulu kazandırdı. OPET Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25 Eylül Pazartesi düzenlenen resmi törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan ve mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Nitelikli işgücünün gelişmesi için mesleki eğitimi desteklememiz, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından da değer taşıyor. Bu çabanın önemli bir örneği de burada, Mengen’de hayata geçirildi.

Okulumuzda çok nitelikli aşçılarımız yetişecek ve Mengen'in adı, aşçılıkla anılmaya daha güçlü bir şekilde devam edecek” dedi. Okul yatırımına ilişkin konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de, “Ülkemizin geleceğinin eğitimli bireyler tarafından şekilleneceğine inanıyorum. Öğretmen kökenli bir iş kadını olarak daima eğitimin önemine ve bu ülkenin çocuklarının en iyisini hakkettiğine inandım.

Bugün ismini yaşatmaya çalıştığım babam Cezmi Bilgin, çocukluğum boyunca hep ‘Işık ol kızım ve ışığını yay ki karanlıkta kalanlar aydınlansın’ diyerek beni yüreklendirdi. Ben de babamın bana açtığı yolda ülkemin çocukları için üzerime düşeni yapmayı görev edindim.

Doğduğum Pazarköy’e gastronomi alanında gençler yetiştirmek üzere bu güzel okulu kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum” diye konuştu. Türkiye’nin doğal değerlerine değer katma açısından bir şeylerin değişmesi gerektiğinin altını çizen Nurten Öztürk sözlerine şunları söyledi, “Biz hep şuna inanıyoruz.

Eğer doğduğumuz yere hayrımız yoksa kendi evimizdekilere de hayrımız olmaz. Görüşü, inancı, mesleği ne olursa olsun herkes eğitim görme konusunda eşit haklara sahip olmalı. Ve bu eğitimin her alanda sürekli olması gerekiyor.

Bu bölgenin de eksiği aşçılık konusunda eğitim veren bir okulunun olmaması idi. Çünkü Mengen, mutfağıyla, aşçılarıyla bilinen bir yöredir. Bu nedenle biz de burada var olan fakat kullanılmayan okulu yeniledik, depreme de dayanıklı bir hale getirdik ve yöremizin hizmetine sunduk. Tüm bu yenileme sürecinde 10 milyon TL’lik bir maliyetimiz oldu.”

272 öğrencilik hizmet kapasitesi

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün değerli babası eğitimci Cezmi Bilgin’in adını taşıyan okul, bölgenin 2’nci aşçılık lisesi olarak faaliyete geçiyor. Daha önce ilkokul olarak faaliyet gösteren okul, 2005 yılında yenilerek eğitime açılmış ancak daha sonra taşımalı sisteme geçilmesiyle faaliyetlerine son vermişti. Büyük bir tadilat ve güçlendirme çalışması sonucu lise vasfı kazanan okul, toplamda 272 öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye sahip, 8 derslik ve 2 mutfak atölyesi içeriyor. Öncelikli olarak Mengen ve Bolu ilçelerinden öğrenci kabulüne başlayan okul, modern imkanları ile kısa sürede Türkiye’nin gastronomi alanında sayılı eğitim merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.