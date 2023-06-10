Orka, deprem bölgesindeki mağazalarını yeniden açtı

Bölgedeki Damat Tween, D’S damat ve Beverly Hills Polo Club mağazalarında halen 150 çalışana sahip olan grup, 12 kişiye de yeni istihdam yarattı.

Afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölge halkının yaralarını sarmak için önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bu acıyı hiçbirimiz unutmayacağız. Bize düşen görev, bundan sonra bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak. Onların yeni umutlarla hayata tutunmalarını sağlamak bizim için hem vatandaşlık hem de insanlık görevi” diye konuştu.