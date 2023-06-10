Orka, deprem bölgesindeki mağazalarını yeniden açtı
Orka Holding, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ekonomik ve sosyal yaşamın yeni umutlarla canlanmasına katkı sunmak amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da olmak üzere toplam 25 mağazasının kapılarını afet sonrası dört aylık aradan sonra ilk kez açtı.
Bölgedeki Damat Tween, D’S damat ve Beverly Hills Polo Club mağazalarında halen 150 çalışana sahip olan grup, 12 kişiye de yeni istihdam yarattı.
Afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölge halkının yaralarını sarmak için önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bu acıyı hiçbirimiz unutmayacağız. Bize düşen görev, bundan sonra bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak. Onların yeni umutlarla hayata tutunmalarını sağlamak bizim için hem vatandaşlık hem de insanlık görevi” diye konuştu.