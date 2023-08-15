OSBÜK ile Şekerbank iş birliği protokolü imzaladı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik tarafından imzalanan protokole göre, OSB’lerde faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı firmalara, yeşil dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan harcama ve yatırımlar için avantajlı finansman desteği sunulacak.

Firmalara ayrıca karbon ayak izinin ölçülmesine yönelik gösterge rakamların oluşturulması konusunda rehberlik hizmeti ile ih racata yönelik vesaik hazırlama danışmanlığı verilecek.

Diğer yandan OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar, toplu ödeme ve elektronik hesap özeti gibi ürünleri kapsayan muhasebe entegrasyon sistemini masrafsız kullanabilecek. İşletmeler swift işlemlerinde yüzde 50 indirim, döviz alım-satım işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri FX platformu Şekerkur’a üyelik ve Şeker Sigorta üzerinden yaptırılacak.

‘Nakliye ve Emtia Sigortalarında’ yüzde 20’ye varan indirim imkanı gibi avantajlardan da faydalanabilecekler. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Şekerbank ile imzaladığımız protokolle de, tüm OSB sanayicilerimizin hem üretimleri hem de ihracatları uygun koşullarda desteklenecek. Ayrıca ilk defa ihracat yapacak OSB sanayicilerimize de finansman desteği sağlanacak” dedi.

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik ise, “Kuruluş amacı, organize sanayi bölgelerinin kazanımlarını desteklemek olan OSBÜK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde de OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların rekabette daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.