Osmanlı'nın ULAK sistemi bir konteynerde yeniden doğdu

17 Ekim 2017

Esra ÖZARFAT

Sabri Sami Toker, ofisi laptopu olan, kafasında sürekli yeni fikirler dolanan yeni nesil girişimcilerden… Öyle ki son zamanlarda adından söz ettiren ‘ULAK’ girişimi de Bill Gates’in garaj hikayesi gibi bir konteynerde ortaya çıkmış. Şimdilik İstanbul, Bursa ve Ankara’da online olarak hizmet veriliyor. 2018 sonunda Türkiye genelinde online sisteme geçilecek. Küresel bir uygulama olma hedefiyle yola çıkan ULAK, ekim ayında ilk olarak Tahran’da taşımacılığa başlayacak…

Yine kendi iş fikri olan bir başka ürün için Güney Afrika seyahati sırasında ‘Uber’ ile tanışması ve sonraki yurt dışı seyahatlerinde Uber’i sıkça kullanmasıyla şekillenmeye başlıyor Sabri Sami Toker’in ‘ULAK’ fikri… ‘Gelecek akıllı telefonların içinde ve ben burada nasıl yer alırım’ diyor Toker… ULAK’ın kuruluş öyküsünü ise şöyle anlatıyor: “İstanbul’da ürettirdiğim bir ürünün numunesinin matbaadan İstanbul Ticaret Odası’na gönderilmesi gerekti. Ürünü götürecek eleman sıkıntısı yaşandı.

Kuryeyle göndermelerini istedim. “Kuryeyi nereden bulacağız?” dediler. Kendi yaşadığım bu sorun iş fikrine dönüştü. Mart 2015’te Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden zaman damgasını yaptırdım. İsmin ise tarihi bir derinliği var. ULAK ismi Osmanlı’da haber taşıyan, posta teşkilatına verilen isim. ULAK, Bursalı genç yazılımcılardan oluşan Peakode ekibi tarafından 10 aylık bir çalışma sonucunda bir konteynerde yazılmış ve 2016 Mart ayında Applestore’da yayına başlamış. Kısa sürede ‘Yeni ve dikkate değerler’ arasında ana sayfada yer almış. Bir ay sonra da mart ayının en iyilerinde…

“Çocuğumu okuldan alır mısınız diyenler oluyor”

ULAK, akıllı telefonlar üzerinde çalışan, motorlu kuryeye ihtiyacı olan insanlarla güvenilir motorlu kuryeleri buluşturan bir uygulama. Sabri Sami Toker, “Benzer uygulamalardan bizi ayıran en önemli özelliklerimiz hem kargo taşıması yapıyoruz ve gün içinde teslim ediyoruz, hem de sipariş taşıyoruz. Bu ikisini aynı anda yapan uygulama yok. ULAK ile iki farklı adres arasında gönderi yaptırabilir, ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi aldırabilirsiniz. Sipariş hizmetimizde marketten, eczaneden, kırtasiyeden yani aslında dilediğiniz her yerden kuryemize alışveriş yaptırabilir, ULAK’ı asistanınız olarak kullanabilirsiniz. Ödevini evde unutan çocuğun ödevini alıp okuluna götürüyoruz. İlginç talepler de geliyor. ‘Çocuğumu okuldan alır mısınız’ diyenler oldu ya da kedisini veterinere götürüp tırnaklarını kestirmemizi isteyenler oldu, ama biz canlı taşımıyoruz. Piyasada kurye çalıştıran firmalarla anlaşarak uygulamayı yüklüyoruz. Talep oraya gidiyor. Ayrıca kargo firmalarının altyapısını kullanarak kargo taşımacılığına da başladık” diyor…

2018 sonuna kadar Türkiye genelinde online olacak

Yıl sonuna kadar ULAK, android uygulamalar arasında da yerini alacak. Türkiye genelinde bin 200 aktif kullanıcısı bulunuyor. İstanbul ve Bursa’da online hizmet veriliyor. Ankara’da da sistem yeni başlıyor. Ama tüm Türkiye genelinde çevrimdışı hizmet sağlanabiliyor. ULAK bünyesinde 500’e yakın kurye bulunuyor. Online sistemde kullanıcı doğrudan uygulama üzerinden kurye sürecini yönetebiliyor, kuryenin tüm bilgilerine ulaşabiliyor ve puanlama yapabiliyor. Çevrimdışı sistemde ise kuryeler ve müşteriler uygulama kullanmadan ULAK çağrı merkezini arayarak taleplerini iletiyor. Motorlu kuryelerin yanı sıra bisikletli kuryelerle de taşıma başlamış durumda. Pilot il ise Bursa. Bu ay İstanbul’da da bisikletli kuryeler çokça görülmeye başlayacak. Ayrıca Turkish Cargo ile gün içinde havayoluyla İzmir’e teslimat da yapılıyor. Hedef, 2018 sonuna kadar tüm Türkiye’de online hizmet vermek. Amazon’un tedarikçisi olmak da hedefleri arasında.

İlk durak İran olacak

ULAK’ın hedefi Türkiye ile sınırlı değil. Sabri Sami Toker, “Hedefimiz küresel bir uygulama olmak” diyor. ULAK, ekim ayında İran’da faaliyete başlayacak. Şu anda uygulama Farsçaya çevriliyor. Toker, ‘Neden İran?’ sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Türkiye’de insanlar kurye kullanmayı bilmiyor. Pek çok kişi ilk kurye tecrübesini ULAK’la yaşıyor. İran’da ise kurye sistemi 30 yıldır kullanılıyor. Herkes işini kuryeye yaptırıyor. İstanbul’da çalıştığımız en büyük kurye firmasının 100 kuryesi var. İran’da görüştüğümüz firmalardan sadece birinin 3 bin kuryesi var. Ancak teknoloji olarak gerideler. ULAK’ın öyle bir yerde kullanılmaya başlanması büyük bir adım olacaktır. Şu anda uygulama Farsçaya çevriliyor. İngilizce, Farsça ve Türkçe olacak. Almanca ve Yunanca’yı da ekleyeceğiz. Ayrıca yatırımcı görüşmelerine de başladık. Yatırım alabilirsek işi büyüterek ilerlemek istiyoruz.”

İHA'larla teslimat için altyapı hazırlanıyor

Sabri Sami Toker, taşımacılıkta zaman kazanma adına İnsansız Hava Araçları (İHA) ile teslimat yapmayı da planlıyor. Hatta bu konuda bir havacılık şirketiyle de 6 aydır görüşülüyor. Bir İHA da üretilmiş. İsim de belli: ULAKopter. Toker, bu yeni açılım hakkında şu bilgileri veriyor: “Hizmet kapsamında belli noktalarda kule şeklinde ULAKon diye adlandırdığımız iniş istasyonları oluşturacağız. Teslimat doğrudan değil, kuryeden kuryeye olacak. Bu noktalarda kuryeler bulunacak. Ürünü alarak teslim edecekleri noktaya hızlı bir şekilde ulaştıracaklar. Bunun da avantajı iki kurye arasındaki noktayı hızlı aşmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”