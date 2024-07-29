OTO, 8 milyon dolar yatırım aldı

Önemli e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL'un partnerleri arasında bulunan şirket, yeni finansmanını Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) varlığını genişletmek ve güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Yapılan yatırımı değerlendiren AlRazaz, "Bu finansman, ekibimizin adanmışlığı doğrultusunda kargo ve lojistik sektörünü dönüştürme vaadimizin bir kanıtıdır. Firmaların operasyonlarını kolaylaştırmalarına ve lojistik operasyonlarını benzersiz bir verimlilikle yönetmelerini sağlayan yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

Satış kanalları ve kargo tedarikçileri arasındaki teknolojik açık kapanacak

Şirketin bir diğer kurucu ortağı ve Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Furkan Uzar da internet dünyasının kargo gönderi platformu olma vizyonlarına doğru ilerlediklerini, yeni finansmanla satış kanalları ve kargo tedarikçileri arasındaki teknoloji açığını kapatarak büyümelerini hızlandıracaklarını böylece müşterilere daha kolaylaştırılmış kargo çözümleri sunacaklarını belirtti ve ekledi:

"Platform, 250'den fazla yerli ve uluslararası kargo şirketi ve e-ticaret platformu ile doğrudan entegrasyon sağlıyor. Bu sayede kargo sürecinin her yönü senkronize edilip otomatikleştirilirken, operasyonlar kolaylaştırılarak verimlilik artırılıyor."

Melek yatırımcılardan 3,3 milyon dolar alınmıştı

Firmalar, kendi kargo sözleşmelerini şirket hesaplarına bağlayabiliyor veya şirketin rekabetçi anlaşmalı fiyatlarını kullanarak doğrudan kargo etiketi satın alabiliyor. Şirket, müşteri kitlesini önemli ölçüde büyüterek şu anda platformunda 10 binden fazla ulusal ve uluslararası markayı destekliyor. OTO, daha önce de MEVP, Derayah Ventures ve 500 Global gibi risk sermayesi fonları ve melek yatırımcılardan 3,3 milyon dolar yatırım almıştı.