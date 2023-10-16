Otokar'dan 130 milyon avroluk anlaşma

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımına ilişkin ihaleye 23 Kasım 2022 tarihinde teklif verdiği belirtildi. İhaleyi kazandıklarının taraflarına bildirildiği aktarılan açıklamada, sözleşme görüşmelerinin de olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sözleşmenin 18 Ekim 2023 tarihinde imzalanacağı duyurularak, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130 milyon avro olup, sözleşme 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımı ile bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe girecektir. Sözleşmeye konu teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."