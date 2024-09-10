“OVP amacına uygun şekilde sürdürülmeli”

Nurdoğan A. ERGÜN

Global ekonomilerle bir­likte Türkiye ekono­misinin de zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Omega Grup’un Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Türk İş Dün­yası Konfederasyonu (TÜR­KONFED) Başkan Yardım­cısı Öner Çelebi, Türkiye’de uygulanan Orta Vadeli Prog­ram’ın (OVP) amacına uygun devam etmesi gerektiğini vur­guladı.

Çelebi, “Birçok açıdan OVP’nin doğru program oldu­ğunu düşünüyorum. Ama asıl önemli olan programın sonu­na kadar götürülmesi yani sür­dürülebilir olması. Her prog­ram mutlaka içinde artılar ve negatifler barındırıyor. Şu an­da enflasyonun nispeten düş­me eğiliminde olduğunu gö­rüyoruz.

Tamam harcamalar sınırlandırılıyor ama sebebi gerekçesi ne olursa olsun bu bir realite. Sürdürülebilir olur­sa bu pozitif kalmaya devam eder. Çünkü Türkiye’de hiç bir program, sonuna kadar uygu­lanmış değil” vurgusu yaptı. Fabrika ve işletmelere anahtar teslimi proje ve taahhüt hizme­ti sunan Omega Grup’un Yöne­tim Kurulu Başkanı Öner Çe­lebi’nin müşteri deneyiminden çıkardığı sonuca göre, bazı sek­törlerde yatırımlar durma nok­tasına gelirken, bazı sektörler­de yenileme ve iyileştirme ya­tırımlarına kayma yaşanıyor.

Geçmişte tekstil ve boyahane yatırımlarının çok hızlı arttı­ğını hatırlatan Öner, bugünkü konjonktürde ise alüminyum, kağıt, çimento gibi sektörlerin özellikle proses iyileştirme gi­bi yatırımlarda öne çıktığını di­le getirdi. Genel anlamda yatı­rımların çok sınırlı olduğunu vurgulayan Öner Çelebi, “Şu anda enerji ve ihracat odaklı sektörlerde yatırım görebiliyo­ruz. Maliyetleri öngöremediği için insanlar, yatırım yapmak­tan biraz imtina ediyor. Proje­ler biraz sınırlandı” yorumunu yaptı.

Öyle ki Omega Grup fir­maları arasında büyük fabrika­lar yapan Omega Mühendislik, bu yıla kadar grubun ‘amiral ge­misi’ olurken, bugün bakım-o­narım yapan ProAsist ciroda liderliğe oturmuş durumda. Öner Çelebi, “Omega Mühen­dislik daha çok yatırımları ha­yata geçiren bir yapıdayken, ProAsist, bakım, onaram tara­fında yer alıyor. Yani iş dünyası yatırıma ara verirken mevcudu verimli hale getirme telaşında” diye konuştu.

İhracatın payı %80’e çıkarılacak

Bünyesinde bulunan 4 ay­rı şirketiyle elektrik taahhüt işleri, elektrik panosu üreti­mi, bakım ve onarım hizmet­leri ve dijital platform üzerin­den son tüketiciye tamirat, ta­dilat hizmetleri sunan Omega Grup, ciroda ihracatın payını yüzde 80’e çıkarmayı hedefli­yor.

2023’te 1.2 milyar TL’lik ci­ro elde eden grubun, bu yılki he­defi rakamı daha da yukarı taşı­mak. Çelebi, grup bünyesinde, anahtar teslimi elektrik taah­hüt işleri yapan Omega Mü­hendislik, elektrik panosu üre­ten Omega Elektrik ve Enerji Teknolojileri, Türkiye genelin­de elektrik, mekanik, inşaai ba­kım ve onarım hizmetleri sağ­layan ProAsist ve son tüketici­lere dijital platform aracılığıyla tamirat, tadilat, gibi ev hizmet­leri sunan Mr Usta markaları bulunduğunu açıkladı.

Yıllık 10 bin pano üretim kapasitesi var

Omega Elektrik’in 7 bin metrekarelik alanda her türlü elektrik panosu üretimi yap­tığını aktaran Çelebi, şu bilgi­leri verdi: “2003 yılında Sie­mens’le imzalanan partnerlik sözleşmesine göre Siemens markalı panolarının yanı sıra Sivacon S8 sabit ve çekmece­li, Sivacon S4, Alpha Univer­sal panoları üretiyoruz. Kendi pano markamız Omgpano ile de hem fiyat hem de kalite açı­sından esnek çözümler sunu­yoruz.” Yıllık 10 bin pano üre­tim kapasitesi ve 150 çalışanla 35’in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Çele­bi, grup bünyesindeki çalışan sayısını ise 450 olarak iletti.

Grubun bir diğer şirketi ProA­sist’I ise “Türkiye genelindeki 500’ün üzerinde çözüm ortağı ile 300 ’den fazla müşterisinin 32 bin lokasyonunda 125’ten fazla hizmeti aynı kalite ve ma­liyetle sunan bir şirket” ola­rak tanımlayan Çelebi, şöyle devam etti: “ProAsist, zincir mağaza, restoran, endüstriyel tesis, AVM, hastane, lojistik merkezi ve şirket binalarının ihtiyacı olan bakım, onarım, uygulama ve yerinde teknik iş­letme gibi hizmetlerin tama­mını tek elden karşılayabilen bir hizmet firması. 5 yıl içeri­sinde hizmet verilen lokasyon sayısını 32 binden 100 bine çı­karmayı, ülke çapında çalışı­lan 500’den fazla çözüm orta­ğını ise 2 binin üzerine taşıma­yı planlıyoruz. Böylece aylık 10 bin olan servis/hizmet sayısı­nı 40 bine yükselteceğiz.”

Mr Usta ile evlere de giriyor

Çelebi, grup firması Mr Us­ta’nın ise usta ekipleriyle ih­tiyaç duyulan tesisat, klima, kombi bakım-tamirat gibi teknik içerikli tüm hizmet­lerin yanı sıra taşınma, mon­taj, temizlik, kuru temizleme, koltuk yıkama, haşere ilaçla­ma, tadilat, banyo, mutfak re­novasyon gibi özel uzmanlık gerektiren hizmetleri bireysel kullanıma sunan bir teknolo­ji şirketi olduğunu kaydetti. Diğer 3 şirketin B2B hizmet verdiğini, Mr Usta’nın B2C çalıştığını anlatan Çelebi, he­deflerinin kısa zamanda tüm Türkiye olduğunu söyledi.

Stajyerlikten yöneticiliğe uzanan yolculuk

Teknik personele ulaşmak ve yetiştirmenin bu sektörlerdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Öner Çelebi, “Şu ana kadar Omega Grup bünyesine 600’e yakın lise stajyeri alındı ve bu stajyerlerin yüzde 15’i şirkette istihdam edildi. Bu yüzde 15’in yarısına yakını, şirkette uzun süre çalışmış veya çalışmaya devam eden personelden oluşuyor. Şu anda üç şirketin üç genel müdür yardımcısı, 16 yaşında stajyer olarak işe şirkette başlayıp kariyerinde yükselerek devam eden isimler. Diğer taraftan da Omega Mühendislik, Omega Pano zamanından beri bizim dört tane meslek sitesinde sınıflarımız, laboratuvarlarımız var. Üniversite projemizi de başlattık, gençlere fabrika gezileri düzenliyoruz, teoriyi pratikte gösteriyor, bakış açısının değişmesini sağlıyoruz” dedi.

“Şirketlerde dijital dönüşüm elçisi olmalı”

TÜRKONFED bünyesinde kurdukları Dijital Dönüşüm Komisyonu’nun çalışmalarından Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu da çıkaran Öner Çelebi, şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmada yüzde 45 civarında KOBİ’nin internet sitesi bile yoktu. Orta ölçekli işletmelerin sadece yüzde 9’u, bir IT personeli, dijitalleşmeyle ilgili bir personel bulunduruyor ya da dışarıdan bununla ilgili hizmet alıyordu. Türkiye’de dijitalleşmenin en önemli ayağı bakış açısının değişmesi. Eğer bir kurumda dijitalleşmek istiyorsanız önce bakış açısını değiştireceksiniz. Önce altyapıyı ona uygun hale getireceksiniz. Bunu yapabilmek için de mutlaka bir dijital dönüşüm elçisinin şirkette bulunması lazım.”