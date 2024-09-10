“OVP amacına uygun şekilde sürdürülmeli”
Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Öner Çelebi, global talep ve trend doğrultusunda sanayideki yatırımların sadece iyileştirmeye dönük olduğunu söyledi. Öner, OVP’nin de amacına uygun devam etmesi gerektiğini belirtti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Global ekonomilerle birlikte Türkiye ekonomisinin de zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Omega Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Öner Çelebi, Türkiye’de uygulanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) amacına uygun devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Çelebi, “Birçok açıdan OVP’nin doğru program olduğunu düşünüyorum. Ama asıl önemli olan programın sonuna kadar götürülmesi yani sürdürülebilir olması. Her program mutlaka içinde artılar ve negatifler barındırıyor. Şu anda enflasyonun nispeten düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz.
Tamam harcamalar sınırlandırılıyor ama sebebi gerekçesi ne olursa olsun bu bir realite. Sürdürülebilir olursa bu pozitif kalmaya devam eder. Çünkü Türkiye’de hiç bir program, sonuna kadar uygulanmış değil” vurgusu yaptı. Fabrika ve işletmelere anahtar teslimi proje ve taahhüt hizmeti sunan Omega Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi’nin müşteri deneyiminden çıkardığı sonuca göre, bazı sektörlerde yatırımlar durma noktasına gelirken, bazı sektörlerde yenileme ve iyileştirme yatırımlarına kayma yaşanıyor.
Geçmişte tekstil ve boyahane yatırımlarının çok hızlı arttığını hatırlatan Öner, bugünkü konjonktürde ise alüminyum, kağıt, çimento gibi sektörlerin özellikle proses iyileştirme gibi yatırımlarda öne çıktığını dile getirdi. Genel anlamda yatırımların çok sınırlı olduğunu vurgulayan Öner Çelebi, “Şu anda enerji ve ihracat odaklı sektörlerde yatırım görebiliyoruz. Maliyetleri öngöremediği için insanlar, yatırım yapmaktan biraz imtina ediyor. Projeler biraz sınırlandı” yorumunu yaptı.
Öyle ki Omega Grup firmaları arasında büyük fabrikalar yapan Omega Mühendislik, bu yıla kadar grubun ‘amiral gemisi’ olurken, bugün bakım-onarım yapan ProAsist ciroda liderliğe oturmuş durumda. Öner Çelebi, “Omega Mühendislik daha çok yatırımları hayata geçiren bir yapıdayken, ProAsist, bakım, onaram tarafında yer alıyor. Yani iş dünyası yatırıma ara verirken mevcudu verimli hale getirme telaşında” diye konuştu.
İhracatın payı %80’e çıkarılacak
Bünyesinde bulunan 4 ayrı şirketiyle elektrik taahhüt işleri, elektrik panosu üretimi, bakım ve onarım hizmetleri ve dijital platform üzerinden son tüketiciye tamirat, tadilat hizmetleri sunan Omega Grup, ciroda ihracatın payını yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.
2023’te 1.2 milyar TL’lik ciro elde eden grubun, bu yılki hedefi rakamı daha da yukarı taşımak. Çelebi, grup bünyesinde, anahtar teslimi elektrik taahhüt işleri yapan Omega Mühendislik, elektrik panosu üreten Omega Elektrik ve Enerji Teknolojileri, Türkiye genelinde elektrik, mekanik, inşaai bakım ve onarım hizmetleri sağlayan ProAsist ve son tüketicilere dijital platform aracılığıyla tamirat, tadilat, gibi ev hizmetleri sunan Mr Usta markaları bulunduğunu açıkladı.
Yıllık 10 bin pano üretim kapasitesi var
Omega Elektrik’in 7 bin metrekarelik alanda her türlü elektrik panosu üretimi yaptığını aktaran Çelebi, şu bilgileri verdi: “2003 yılında Siemens’le imzalanan partnerlik sözleşmesine göre Siemens markalı panolarının yanı sıra Sivacon S8 sabit ve çekmeceli, Sivacon S4, Alpha Universal panoları üretiyoruz. Kendi pano markamız Omgpano ile de hem fiyat hem de kalite açısından esnek çözümler sunuyoruz.” Yıllık 10 bin pano üretim kapasitesi ve 150 çalışanla 35’in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Çelebi, grup bünyesindeki çalışan sayısını ise 450 olarak iletti.
Grubun bir diğer şirketi ProAsist’I ise “Türkiye genelindeki 500’ün üzerinde çözüm ortağı ile 300 ’den fazla müşterisinin 32 bin lokasyonunda 125’ten fazla hizmeti aynı kalite ve maliyetle sunan bir şirket” olarak tanımlayan Çelebi, şöyle devam etti: “ProAsist, zincir mağaza, restoran, endüstriyel tesis, AVM, hastane, lojistik merkezi ve şirket binalarının ihtiyacı olan bakım, onarım, uygulama ve yerinde teknik işletme gibi hizmetlerin tamamını tek elden karşılayabilen bir hizmet firması. 5 yıl içerisinde hizmet verilen lokasyon sayısını 32 binden 100 bine çıkarmayı, ülke çapında çalışılan 500’den fazla çözüm ortağını ise 2 binin üzerine taşımayı planlıyoruz. Böylece aylık 10 bin olan servis/hizmet sayısını 40 bine yükselteceğiz.”
Mr Usta ile evlere de giriyor
Çelebi, grup firması Mr Usta’nın ise usta ekipleriyle ihtiyaç duyulan tesisat, klima, kombi bakım-tamirat gibi teknik içerikli tüm hizmetlerin yanı sıra taşınma, montaj, temizlik, kuru temizleme, koltuk yıkama, haşere ilaçlama, tadilat, banyo, mutfak renovasyon gibi özel uzmanlık gerektiren hizmetleri bireysel kullanıma sunan bir teknoloji şirketi olduğunu kaydetti. Diğer 3 şirketin B2B hizmet verdiğini, Mr Usta’nın B2C çalıştığını anlatan Çelebi, hedeflerinin kısa zamanda tüm Türkiye olduğunu söyledi.
Stajyerlikten yöneticiliğe uzanan yolculuk
Teknik personele ulaşmak ve yetiştirmenin bu sektörlerdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Öner Çelebi, “Şu ana kadar Omega Grup bünyesine 600’e yakın lise stajyeri alındı ve bu stajyerlerin yüzde 15’i şirkette istihdam edildi. Bu yüzde 15’in yarısına yakını, şirkette uzun süre çalışmış veya çalışmaya devam eden personelden oluşuyor. Şu anda üç şirketin üç genel müdür yardımcısı, 16 yaşında stajyer olarak işe şirkette başlayıp kariyerinde yükselerek devam eden isimler. Diğer taraftan da Omega Mühendislik, Omega Pano zamanından beri bizim dört tane meslek sitesinde sınıflarımız, laboratuvarlarımız var. Üniversite projemizi de başlattık, gençlere fabrika gezileri düzenliyoruz, teoriyi pratikte gösteriyor, bakış açısının değişmesini sağlıyoruz” dedi.
“Şirketlerde dijital dönüşüm elçisi olmalı”
TÜRKONFED bünyesinde kurdukları Dijital Dönüşüm Komisyonu’nun çalışmalarından Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu da çıkaran Öner Çelebi, şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmada yüzde 45 civarında KOBİ’nin internet sitesi bile yoktu. Orta ölçekli işletmelerin sadece yüzde 9’u, bir IT personeli, dijitalleşmeyle ilgili bir personel bulunduruyor ya da dışarıdan bununla ilgili hizmet alıyordu. Türkiye’de dijitalleşmenin en önemli ayağı bakış açısının değişmesi. Eğer bir kurumda dijitalleşmek istiyorsanız önce bakış açısını değiştireceksiniz. Önce altyapıyı ona uygun hale getireceksiniz. Bunu yapabilmek için de mutlaka bir dijital dönüşüm elçisinin şirkette bulunması lazım.”