OYAK Çimento’dan düşük karbon emisyonlu yeni çimento

OYAK Çimento’nun yeni ürünü ‘Novocem’, kullanıldığı yerlerde çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlıyor. İçeriğindeki yüzde 36 ila 50 oranındaki katkı miktarıyla düşük karbon emisyonuna sahip bir ürün olan Novocem, geniş kullanım alanı ile öne çıkıyor.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento ürünlerini, aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas’ın da bulunduğu 85 ülkeye ihraç ediyor. Üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle sektörüne örnek olan OYAK Çimento, karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkarttı.

Atık ısıdan enerji üretirken güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.