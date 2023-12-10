OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı

Şirketten yapılan anlaşmaya göre, Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı.

Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı. Anlaşma, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

Öte yandan, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.