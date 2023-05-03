OYAK Yatırım 2023’ün ilk üç ayında özkaynakları 2,1 milyar TL’ye ulaştı

OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş., 2022’de sergilediği güçlü büyüme tablosunu bu yıl da sürdürüyor. OYAK YATIRIM’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirketin 2023’ün ilk üç ayında özkaynakları 2,1 milyar TL’ye ulaştı.

OYAK YATIRIM’ın sergilediği başarılı finansal tabloda, OYAK’ın son 7 yılda ortaya koyduğu vizyon ve stratejinin önemli etkisi bulunuyor. Güçlü iştirak yapısıyla rakiplerinden ayrışan şirketin 2023’ün ilk çeyreğinde konsolide ana ortaklığa düşen net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artarak 211 milyon TL’ye yükseldi. OYAK YATIRIM’ın 2023’te konsolide net komisyon gelirleri 2,2 kat artarak 261 milyon TL’ye, toplam gelirleri ise 1,6 kat artarak 433 milyon TL’ye çıktı.

Portföy büyüklüğü de 18 milyar TL’ye ulaştı

OYAK YATIRIM’ın 2023’ün ilk üç ayında sergilediği performansta güçlü iştirak yapısının etkisi oldu. Özkaynak büyüklüğü yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaşan OYAK GRUP SİGORTA, bireysel müşterilere sunulan hizmetlerin yanında yerel ve uluslararası kurumsal müşterilerine sunduğu çözüm hizmetlerini arttırırken, OYAK PORTFÖY’ün yönettiği portföy büyüklüğü de 18 milyar TL’ye ulaştı, kârlılığı ise 4,9 kat arttı.

Son yıllarda global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişime imza atan OYAK YATIRIM’ın ortaya koyduğu başarılı finansal tabloda yatırımlarının yanı sıra artan iş birliklerinin de etkisi büyük. OYAK YATIRIM, gelecek dönemde yeni yatırımlar ve iş birlikleri hayata geçirerek büyümeye devam edecek.