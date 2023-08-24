OYAK Yatırım, Türkiye Sigorta'nın hedef fiyatını güncelledi!
Finansal sonuçların açıklanmasının ardından aracı kurumlar da peş peşe hedef fiyatı güncellemesi yapmaya başladı. 5 aracı kurum Türkiye Sigorta'nın hedef fiyatını güncellemişti. Oyak yatırım da hissenin hedef fiyatını 23,8 TL’den 41,82 TL’ye revize etti.
Haber Merkezi
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Finansal sonuçların açıklanmasının ardından aracı kurumlar da peş peşe hedef fiyatı güncellemesi yapmaya başladı. 5 aracı kurum Türkiye Sigorta'nın hedef fiyatını güncellemişti. Oyak yatırım da yeni güncel fiyatını yatırımcılarla paylaştı.
OYAK Yatırım
OYAK Yatırım, Türkiye Sigorta için hedef fiyatını 23,8 TL’den 41,82 TL’ye yükselterek tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.