OYAK’ın iştirakinden Çin’de stratejik yatırım hamlesi

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Akdeniz Chemson, Çin’in Cıciang eyaletindeki Hucou şehrinde yıllık 30 bin ton üretim kapasiteli tesisini faaliyete geçirdi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Akdeniz Chemson’un Çin’de gerçekleştirdiği yatırımın, OYAK’ın son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin eseri olduğunu belirterek, “Bugün, Çin’den ABD’ye, tüm kıtalarda ve tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin talep ve ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde analiz ediyor, ‘doğru pazara, doğru yatırım’ anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

En büyük oldu

Kimya ve tarım sektörlerinde yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini, Akdeniz Chemson’un Çin’deki tesisinin bu anlayışın ürünü olduğunu vurgulayan Erdem, “Sürdürülebilirlik ve karlılığı her zaman odağında tutan OYAK, 2020 yılında kimya sektörüne hizmet veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson’u tüm operasyonlarıyla birlikte ‘Akdeniz Chemson’ markası altında birleştirdi. Bu büyük hamleyle Akdeniz Chemson Global (AC Global), PVC stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Artan talebe yanıt verecek

Erdem, OYAK’ın kimya sektöründe pazar lideri olduğu ürün gruplarını daha da öne çıkaracak yatırımlar yapmayı sürdürdüğünün altını çizerek, “Bu anlayışla dünyayı etkileyen pandemi döneminde bile Çin yatırımımızdan vazgeçmedik ve çalışmalarımızı sürdürdük. Çin, bizim için rekabetin yüksek olduğu stratejik öneme sahip bir pazar.

Yeni yatırımımızla Çin’in tamamı ve Uzak Doğu Asya’daki artan talebe yanıt vereceğiz. Bölgesinde güçlü bir oyuncu olan Akdeniz Chemson, her zaman pazarın ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek yatırım yapmayı sürdürecek” değerlendirmesinde bulundu.