Oylum, 'Wafers'la ihracat ağını genişletecek

18 Ekim 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Kayseri'de 71 yıl önce tavada bisküvi üretimi ile faaliyete başlayan Oylum, şimdilerde endüstriyel yeniliklerle üretimine devam ediyor. 2012 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Oylum, üretiminin yüzde 40'ını ihraç ediyordu. Başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere ABD , Kanada, Almanya'ya ürün gönderen şirket, üretimdeki ihracat oranını yüzde 50'li seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl Yemen ve Malezya'da eklenince ihracat yaptıkları ülke sayısı 20'ye ulaştığını söyleyen Oylum Sınai Yatırımlar AŞ CEO'su Yener Büyüknalbant, bu yıl özellikle Afrika ve Kafkasya gibi bölgelerde de yeni pazar arayışlarının olduğunu belirten "Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki pazar ağımızı da genişletmek istiyoruz. Katar ülkesine de tekrar satışlarımız başlıyor" dedi.

İlk altı ayda ciro yüzde 42 arttı

İhracatın cirodaki payının da yüzde 40 olduğuna dikkat çeken Büyüknalbant, "İhracattaki payımızı yakın vadede 10 milyon dolara getirmeyi planlıyoruz. Orta vadede ise ciromuzun yarısını ihracattan elde ederek toplamda 50 ülkeye ihracat yapan bir firma olmayı hedefliyoruz. 2017 yılının ilk altı ayında ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artırdık" diye konuştu. Çok yakında ise 'Wafers' markalı ürünümüzü tüketiciyle buluşturacaklarının da altını çizen Büyüknalbant, "Bünyemize yakın zamanda yeni bir tam otomatik gofret hattı daha alarak makina parkımızı genişletmek istiyoruz. İlk etapta toplamda 2,5 milyon TL'ye mal olacak tam otomatik yeni gofret hattını devreye aldığımızda gofret üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız" dedi.

İç pazardaki satışlarını artırmak için bayi ağı çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Büyüknalbant sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürünlerimizi A101, Bizim Toptan, Metro Gros gibi ulusal marketlere veriyoruz. Bunun yanı sıra 25'e yakın ilde bayimiz var. Şuan itibariyle 50 bini aşkın noktada ürünlerimiz bulunuyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde satışlarımızı artırmak için İstanbul'da yeni bir bayi yapılanması başlattık. Yurtdışında ise distribütörler aracılığıyla satışlarımızı yapıyoruz. Bayi yapılanmamız ile birlikte gelecek yıl iç piyasadaki ciromuzu yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz."

15 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Büyüknalbant, "Sade bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kraker ve çikolatalı ürünler olmak üzere toplamda beş ana ürün grubuyla geniş bir yelpazeye sahip olan Oylum, entegre tesislerinde yıllık 21 bin ton üretim kapasitesine sahip" Ar-Ge çalışmalarını farklı tatlar üzerine yoğunlaştırdık. Şuan da üzeri çikolata kaplı bisküvi ve marmelatlı gofret üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kalite kontrol onayından geçtiği zaman seri üretime geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin ilk bisküvi üreticilerinden

Askerden dönen bir müteşebbisin 1946 yılında küçük bir imalathanede tavada başlattığı üretim 71 yıldır sürüyor. H. Mehmet Büyüknalbant o dönemin şartlarında yurtdışından getirdiği makinalarla üretime başlar. 20 yıldan daha uzun bir süre imalathanede üretimde bulunur ve daha sonra 'Birlik' markası altında bisküvileri üretmeye başlar. Kayseri'nin ilk bisküvi üreticilerinden olan Oylum, bir gün tam otomatik makinelerle bütün dünyaya bisküvi üretecek bir firmanın tohumlarını atar... 1969 yılında şehrin önde gelen tüccarlarıyla beraber Kayseri'nin ilk bisküvi fabrikası Oylum'u kurarlar. Yılmaz Büyüknalbant , Oylum'u kurulduğu ilk yıllardan itibaren yüksek teknolojisiyle Türkiye'nin en büyük ve köklü bisküvi markalarından biri haline getirir.

1980'li yıllarda Kayseri'nin ilk ihracat yapan firmalarından biri olan Oylum, Tüm Tüketiciler Derneği tarafından 2008 yılında verilen 'Altın Marka' ödülünü kazanarak tüm tüketicilere tavsiye edilen markalar arasına girdi. Üçüncü kuşak Yener Büyüknalbant'ın da yönetime katılması ile Oylum 2012 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Ülke çapında birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atan firma 2017 yılında Dubai menşeili Bracknor Fund Ltd Şirketi ile 25 milyon TL değerinde yatırım anlaşması da imzaladı. Ve gıda alanında Kayseri'de ilk yabancı yatırımcıyı almış oldu.

Enerji giderleri için enerji işinde

Oylum Grup, olarak enerji alanında da yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Büyüknalbant, "Şuana kadar 2 bin 750 KWp gücünde 3 adet güneş enerji santrali tesisi kurulumu tamamlandı ve tesisler faaliyete geçti. Bu sayede hem üretimde ihtiyacımız olan elektriği yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten üretmeye başladık hem de toplamda bin 500 konutun tüketeceği elektrik enerjisini üretir hale geldik. Bu santrallerin hem çevreye faydası olacak hem de şirketimizin enerji giderlerini düşürecek" diye aktardı.