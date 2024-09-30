Ozco, kapasitesini yüzde 100 artırdı

Topçu Holding bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Ozco Metal İşleme Makineleri, yeni yatırımlarıyla yurt içi ve yurt dışında aldıkları pay doğrultusunda kapasitelerini yüzde 100 artırdı.

Konya’daki tesislerinde Ozco markası altında yılda bin 500 adet metal şerit testere makinesi üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Topçu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Talha Topçu, “Üretimimizi 130 kişilik istihdamımızla karşılıyoruz. Bunun bir kısmı Konya üretim tesisimizde, bir kısmı ise İstanbul Sancaktepe’deki merkez yerleşkemizde bulunuyor.

İhracat hacmimiz toplam portföyümüzün yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor” dedi. 2023 yılında Ozco Metal İşleme Makineleri olarak, üniversal ve CNC tezgahlar başta olmak üzere, dolar bazında yüzde 40’ın üzerinde bir ciro artışı sağlayarak kapattıklarını bildiren Topçu, ihracat pazarlarında yaşanan zorlu koşullara rağmen ilk altı ayda dolar bazında yüzde 5’lik bir büyüme sağladıklarını anlattı.

Pazarın büyümemesine rağmen, mevcut pastadan alınan payın büyük olmasını bir başarı olarak gördüklerini kaydeden Topçu, “Bu öngörümüz, önümüzdeki dönemlerde koşulların normalleştiği bir ortamda daha hızlı bir büyüme trendi vaat ediyor. 2024 sonuna kadar mevcut koşulların değişmeden devam edeceğini bekliyoruz, bu da bize yine yatay hafif bir büyüme ile yılı kapatacağımızı işaret ediyor. Piyasalarda hissedilir bir rahatlamayı 2025 ikinci çeyrek sonuna doğru görmeye başlayacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“CNC tezgah grubuna çok ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Gelecek yıl için beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Topçu, 2024’ü bir anlamda soluklanma ve reorganizasyon yılı olarak değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Firmaları açısından yapısal anlamda geliştirmeler ve ileriye dönük süreç iyileştirmeleri üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Topçu, pozitif sonuçları 2025’te elde edeceklerini belirtti.

Konya’da yaklaşık 11 bin metrekare üzerine kurulu yeni bir üretim tesisi yatırımı yaptıklarını açıklayan Topçu, “2025 yılında bu tesisin önümüzdeki yıl içinde tam anlamıyla faal hale gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ürün çeşidi bakımından Ozco markamız altında CNC tezgah grubumuza çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunların bir bölümünün lansmanı Maktek Avrasya Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Hem üniversal hem de CNC ürün gruplarında çok ciddi bir portföye sahip olan nadir firmalardan biri olma iddiamızı her geçen güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Maktek 2024 özelinde Ozco markası altında geçmiş yıllardan çok farklı bir konsept ve ürün çeşidiyle fuarda yer alacaklarını söyleyen Topçu, grup firmaları arasında yeni bir girişimleri olan Revo Endüstri firması bünyesinde üretimine başladıkları Profesyonel Masaüstü CNC modellerinin lansmanını standlarında gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu çerçevede bu yıl ki fuarın kendileri için öncekilere oranla çok daha heyecanlı ve dolu dolu geçeceğini ifade eden Topçu, “Tüm paydaşlarımızı ve müşterilerimizi bu heyecanımızı paylaşmak üzere standımıza bekliyoruz” dedi.

“Maktek Avrasya alanında en başarılı örnek”

Maktek Avrasya’yı sektörel fuarlar bakımından alanında en başarılı örneklerden biri olarak değerlendiren Topçu, hem katılımcı hem de ziyaretçi profili açısından dikkat çektiğini belirtti. Makine sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların fuarda yer alması gerektiğini vurgulayan Topçu, “Bu açıdan Maktek Avrasya’yı hem yurt içi hem de yurt dışından birçok paydaşımızın ziyaret edeceği bir platform olarak görüyoruz.

Böylelikle tüm sahayı geniş bir perspektifle gözlemleyebilme şansını elde edebileceğimize inanıyoruz. Tüm bu faktörleri bir arada düşündüğümüzde fuar, bünyemizdeki yenilikleri, gelecek beklentilerimizi ve hayallerimizi muhataplarımıza aktarmamız için en uygun ortamı sunacağına eminiz. Organizasyondan beklentimiz her geçen yıl sayısı artan tüm katılımcılara en verimli şekilde bu değerli ortamı sunmaya devam etmesidir.”