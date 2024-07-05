Özka Lastik’ten 50 milyon dolarlık GES yatırımı

GES projesi için toplamda 50 milyon dolarlık yatırım yapan, 136 MW’lık depolamalı RES ve GES lisansına sahip olan şirketin 2028’e kadar bu kapasitenin tamamını devreye alarak temiz enerji yatırımlarına devam etmeyi planladığı ifade edildi.

49 bin 632 ton karbon salımının önüne geçilecek

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 873 bin 770 m2 alanda kurulan 105 bin 612 adet panel ile yılda 100 milyon 879 bin 649 kWh güç elde edecek olan Özka Lastik’in tükettiği enerji miktarı yıllık 71 milyon kWh. Özka bu yatırımıyla 49 bin 632 ton karbon salımını önleyecek; 120 bin 761 adet ağacı kurtararak, ortalama 12 hektar alana yayılan ve günde 360 bin kişiye oksijen üreten dev bir ormanı doğaya kazandırmış olacak.

Kanık: Doğayı korurken maliyet avantajı da sağlayacağız

Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arif Kanık, “Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız Şanlıurfa’daki GES yatırımımız, şirketimizin insan ve doğa odaklı üretim vizyonunun en büyük çıktısı oldu. Fabrikamızın harcadığı tüm elektriği artık kendimiz üreterek büyük bir maliyet avantajı da sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık “Ar-Ge gücümüzü çok iyi kullanıyor ve yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyoruz” derken, daha çevreci, inovatif, kaliteli ve yüksek fayda sağlayan ürünler geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.