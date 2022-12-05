Özsüt, yılın en sevilen tatlarını listeledi

Gelenekseli yenilikçi bakış açısıyla yeniden yorumlayan, her gün yepyeni tatlara uzanan onlarca ürüne sahip Özsüt, 2022 yılının en çok tercih edilen lezzetlerini listeledi. Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından özenle hazırlanan sütlü tatlılarda ilk sırayı, 84 yıldır aynı tarifle yapılan ve ilk günkü lezzetini birebir koruyan Kazandibi aldı. Pastada klasikleşmiş lezzet Karaorman serisini tercih eden Özsüt misafirlerinin tercihi, beyaz görünümüyle kalpleri fetheden frambuazlıdan yana oldu. Unlu mamuller ve küçük atıştırmalıklar kategorisinde ise Mini Ekler birinci.

84 yıldır değişmeyen tarif ve lezzetle: Kazandibi

Tüm ürünlerinde en taze günlük çiftlik sütü ve en kaliteli malzemeler kullanan Özsüt’ün, geleneksel sütlü tatlılarının lezzeti, pirincin özel değirmenlerde öğütülmesiyle hazırlanan sübyeden geliyor. Sübyeyi, pirinci özel taş değirmenlerde öğüterek hazırlayan Özsüt, ilk günkü gibi aynı reçete ile ilerliyor. İşte bu nedenle Özsüt’ün alamet-i farikası Kazandibi, tam 84 yıldır herkesin vazgeçilmezi ve ilk tercihi oluyor. En sevilen sütlü tatlı Kazandibi’ni, Profiterol ve Fırın Sütlaç takip ediyor.

Pastada tercih beyazdan yana

Türkiye’nin pastacısı Özsüt, günlük 60 bin porsiyon pasta, 150 bin porsiyon sütlü tatlı, 20 bin porsiyon şuruplu tatlı, 10 ton dondurma ve 7 ton unlu mamullük üretim kapasitesi ile Türkiye’nin dört bir yanına en kaliteli çiftlik sütü ile hazırlanmış lezzetleri ulaştırıyor. Hiçbir ürününde koruyucu katkı maddesi kullanmayan Özsüt’ün birbirinden özel pastaları arasında, her zaman için en çok tercih edilen Karaorman serisi oluyor. Klasikleşmiş seri içerisinde Frambuaz taneleri ve şurubunun yanı sıra parça çikolatayla lezzetlendirilen Karaorman Frambuaz, bembeyaz görünümü ve şık süslemesiyle göz dolduruyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki Özsüt misafirlerinin ilk tercihi olan Frambuaz Karaorman’ın ardından ise Karaorman Fıstık ve Karaorman Krokan geliyor.

Kahve ve çayın en tatlı eşlikçisi: Mini Ekler

Fırından çıktığı gibi taptaze; tatlı lezzetleriyle günün her saatinde keyifli anlara eşlik eden Özsüt’ün Mini Ekler’i, 2022 yılında kahve ve çayın yanına en çok tercih edilen lezzetlerinden. Şu hamuru içerisinde özel Özsüt kreması üzerine özel çikolata kaplamasıyla hazırlanan bu mini tat ile birlikte Özsüt’ün yepyeni lezzeti Cruller, bu yıl kahvelerin en tatlı eşlikçileri arasında yerini alıyor.