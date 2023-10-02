Pakun’dan Venezuela’ya 700 tonluk tesis yatırımı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye'nin önde gelen un ihracatçıları arasında yer alan Pakun, 50. yılındı yurtdışında Venezuela’da 700 tonluk üretim tesisi yatırımıyla karşıladı. Şirket, 50'nci yılını, Samsun’da düzenlenen balo ile kutladı.

Durgun Ailesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, farklı illerden belediye başkanları ve Pakun'un üst düzey yöneticileri ile çalışanlarının yanı sıra Venezuelalı iş ortakları katıldı.

Balonun açılışında konuşan Pakun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, geride bıraktıkları yarım asırda Samsun Bafra’dan çıkan küresel bir şirkete dönüştüklerini kaydetti.

Güneş yatırımlarına hız verdi

“50 yıl önce elimde sadece bir köyde köylünün buğdayını çekecek kapasitede taş bir değirmen, bir de umutlarım ve hayallerim vardı” diyen Niyazi Durgun, geçen yarım asırlık sürede bu umuda sarıldığını ve yılmadan çalışarak hayallerini büyüttüğünü ifade etti.

Durgun, “Bugünlere gelmemiz birlikte oluşturduğumuz takımın eseridir” diye konuştu. Pakun’un yatırımları hakkında bilgi veren Pakun CEO’su Ertan Özgen, “Tekirdağ Çorlu ve Samsun Bafra’daki üretim tesislerimize ek olarak, yeni teknolojilerle donatılmış üçüncü fabrikamızı da, yılsonunda Çorlu’da faaliyete geçireceğiz.

Böylelikle 3 tesisimizde toplam günlük buğday kırma kapasitemizi 2 bin 600 tona çıkaracağız. Ayrıca Venezuela’da hayata geçirdiğimiz yeni projemizle 700 tonluk üretim tesisimizi de bu başarılarımıza ilave edeceğiz.

Bu dönemde, Manisa Demirci ile Ankara Kalecik’te hizmete geçireceğimiz 8 MW’lık Güneş Enerji Santralimiz ile Bafra ve Çorlu’da bulunan 2 fabrikamızın elektrik ihtiyacını, kendi ürettiğimiz yeşil enerjiden karşılayacağız. Ayrıca projesi tamamlanmış olan 10MW’lık yeni GES projemizi de ivedilikle devreye alacağız” dedi.