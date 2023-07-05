Papara, İspanyol neobank Rebellion’ı satın aldı

Fiziksel şubeleri olmadan, yalnızca mobil ve internet tabanlı platformlarda faaliyet gösteren ve geleneksel bankalar olmayan neobank’ler, teknolojinin gücüyle geleneksel finansal hizmetlere meydan okuyan finansal teknoloji şirketlerini tanımlıyor.

Y ve Z kuşağına mensup kullanıcılara, bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, Cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunan Rebellion, İspanya'da mobil uygulama mağazalarında en çok olumlu oy alan finansal teknoloji uygulamasını geliştiren şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. 2017'de Sergio Cerro ve Alex Sagrado tarafından kurulan Rebellion’ın, bugüne dek 15 milyon euro yatırım aldı.

Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, "Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022'nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerimizi birleştirmek için stratejik bir M&A planı başlattık.

Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. İspanyol sektöründe baskın bir oyuncunun yokluğu ve hâkim ekonomik manzara göz önüne alındığında Papara'nın, kaynakları, iş vizyonunu ve tutkuyu sinerjik olarak harmanlamak için ideal ortak olduğuna inanıyorum" dedi.