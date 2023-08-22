Papara kıymetli maden alım satımına aracılık edecek

Papara kullanıcıları, Haftanın her günü, günün her saati altın alım satımını dilerlerse tutar girerek, dilerlerse de gram belirterek gerçekleştirebilen kullanıcılar, gram altın fiyat değişim grafiğini de uygulamadan takip edebiliyor. 0,01 gram altınla dahi yatırımlarına başlayabilen Papara kullanıcıları, piyasa kapalı olsa da düşük makas aralığıyla, düşük alış/satış fiyat farkıyla işlem yapabiliyor. İlerleyen süreçte Papara kullanıcılarının altından sonra en kıymetli madenlerden sayılan gümüş ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla talebi artan platinin alım satımını da yapabileceği belirtiliyor.