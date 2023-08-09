Papara, Trabzonspor'un stadyum isim hakkını aldı

5 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla Akyazı Stadyumu’nun ismi ‘Papara Park’ olarak değişecek. Papara CEO’su Emre Kenci, “Papara'nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor'la ilişkimiz, 2018'den bu yana sürüyor. Spor yatırımlarımızı Papara’nın lider konumuna yakışır şekilde genişletiyoruz" dedi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise“Çok önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Daha önce Trabzonspor’a özel ön ödemeli kart projesiyle bir araya geldiğimiz Papara ile sonuçlandırdığımız reklam ve sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.