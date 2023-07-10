Papara, Twitch'te Yayıncı Hesabı'nı devreye soktu

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, dijital ekonomi, içerik üreticiliğini ve yayıncılığı profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Bu durum, sohbet programları, video oyunu yayınları, espor karşılaşmaları gibi içeriklerle takipçilerine çeşitli platformlardan ulaşan yayıncılar için geliştirilen gelir modellerini de beraberinde getirdi.

Türkiye’de en çok kullanılan platformlar arasında Twitch’in başı çektiği bilinirken TwitchTracker'ın verileri, Türkiye'de en çok izlenen 10 Twitch yayıncısının haziran ayında toplamda 757 bin saat yayın yaptığını, bu yayıncıların ortalama izleyici sayısının 120 binin üzerinde olduğunu gösterdi.

Espor ve video oyun sektörleriyle yakından ilgilenen finansal teknoloji şirketi Papara, bağımsız yayıncıların takipçilerinden destek almalarını kolaylaştırmak için Twitch yayıncılarına özel olarak geliştirdiği Yayıncı Hesabı'nı duyurdu.

Twitch’te yayın yapan içerik üreticileri, yayın adreslerini, minimum destek tutarını, yayın platformlarını ve bildirim sistemlerini belirleyerek Papara Yayıncı Hesabı açabiliyor. Yayıncı Hesabı açılan kullanıcılar, kendilerine özel olarak oluşturulan “yayıncı donation” bağlantısını Twitch yayınlarında, sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Papara kullanıcısı olan izleyiciler, bu bağlantıyı kullanarak doğrudan Papara üzerinden yayıncılara destekte bulunabiliyor.

Bir haftada 3 bin hesap

Yayıncı bağış ve yayıncı destek altyapılarında ortalama komisyon oranının yüzde 5 olduğu bilinirken, Papara’da ticari/aşırı kullanım ücreti kapsamında aynı ay içinde Papara hesabına 5 farklı kişiden toplam 5 bin TL ve üzeri veya tutardan bağımsız 10 farklı kişiden para transferinden sonra gelecek desteklerde, BSMV hariç yüzde 3,40, BSMV dahil yüzde 3,57 işlem ücreti kesiliyor. Bu açıdan Papara, yayıncı destek altyapıları arasında rekabetçi komisyon oranıyla öne çıkıyor.

Papara’dan paylaşılan güncel verilere göre Yayıncı Hesabı ürünü, kullanıma açıldığı günü takip eden bir hafta içinde 3 binden Twitch yayıncısına ulaştı.

16 milyonu aşkın kullanıcısına Oyun & Dijital Kod ödemelerini kolayca yapabilme olanağı sunan Papara, Yayıncı Hesabı ürünüyle espor, video oyun gibi odaklarda içerik üreten bağımsız yayıncılara olan desteğini göstermiş oldu.

Ayrıca Papara, yaratıcı ekonominin bir parçası olan, canlı yayınlar yaparak topluluk oluşturmayı başaran içerik üreticilerine yeni ve rekabetçi bir gelir kanalı sundu.