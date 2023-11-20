Papara'da gümüş ve platine yatırım dönemi

Geçen aylarda milyonlarca kullanıcılarına 7/24 altın yatırımı yapma olanağı sunan Papara; altın, gümüş ve platin yatırımını Kıymetli Madenler Hesabı altında topladı. Bu sayede Papara, üç kıymetli madene yatırım yapma olanağını hayata geçirdi.

Papara kullanıcıları, Kıymetli Maden Hesaplarını oluşturarak altın, gümüş ve platin için komisyonsuz alım satım işlemlerine başlayabiliyor. 0,01 gramdan başlayan alt limitle kıymetli madenlere gece gündüz, hafta içi hafta sonu, piyasanın açık ya da kapalı olması fark etmeksizin yatırım yapılabiliyor.

Papara kullanıcıları, dilerlerse TL tutar, dilerlerse de gram bilgisi girerek altın, gümüş ve platin alıp satabiliyor. Papara hesapları ve Kıymetli Maden Hesapları arasında kolayca geçiş yapabilen kullanıcılar, altın, platin ve gümüşün dönemsel fiyat değişimlerini grafikler üzerinde takip edebiliyor.

Transfer özelliği de sunuyor

Papara, Kıymetli Maden Hesabı, komisyonsuz al/sat özelliğinin yanı sıra altın, gümüş ve platin transfer özelliği de sunuyor. Kıymetli Maden Hesabı olan Paparalılar, birbirlerine işlem ücreti ödemeden, anında, diledikleri tutarda altın, gümüş ve platin gönderebiliyor.