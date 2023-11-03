Param, kullanıcılarını FAST ile buluşturuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Param, elektronik para kuruluşlarının yeni katıldığı FAST için sertifikasyonunu aldı. Bu sayede kullanıcılar 7/24 para transferi imkanı sağlayan FAST işlemlerini artık Param altyapısı, teknolojisi ve güvencesiyle yapabiliyor.

Param’ın mobil altyapısıyla FAST, Kolay Adresleme ve FAST IBAN avantajları kullanıcılara sunuluyor. Tek seferde FAST ile maksimum 20 bin TL’lik işlem yapılabiliyor. Bunun için Param kullanıcıları da bir FAST IBAN’a sahip oluyor. Kartını kişiselleştiren kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor.

FAST IBAN’a "Kolay Adres (KOLAS)" bağlayarak daha hızlı para transferi yapan kullanıcılar, telefon numarası veya e-posta üzerinden istediği kişiye para gönderip alabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, Param’ın herkes için her yerde hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırma vizyonu ile hareket ettiğini bildirdi.

Teknolojik altyapılarını daima güçlendirerek müşterilerine, sektöre ve ekonomiye yeni değerler katmaya devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "Bu kapsamda elektronik para kuruluşlarının dahil olduğu FAST sistemini ilk hayata geçirenlerden biri olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Param’ın hızına hız katan bu gelişmeyle artık kullanıcılarımız FAST ve KOLAS özelliklerinden yararlanabilecek. Param ekosistemi altında, tüm finansal ürün ve hizmetleri kullanıcılarımız için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.