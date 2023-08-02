Param, PayCore ve bağlı ortaklıklarının tamamını satın alıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400'den fazla çalışanıyla 250'den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji alt yapısı ve finansal yazılım çözümleri sunan PayCore, 30'dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ediyor.

Türkiye'nin en büyük bankalarının yanı sıra e-para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının da ödeme sistemi alt yapılarının temelini oluşturan PayCore, Ocean ürünüyle yılda 3 milyardan fazla ödeme işlemini başarıyla tamamlıyor.

Ödeme süreçlerinin yönetiminde büyük kart şemalarının global servis sağlayıcısı PayCore, İstanbul'daki geliştirme ve operasyon merkezleri yanı sıra ABD, Dubai ve İngiltere'de de hizmet veriyor.

Ödeme dünyasının gelişmesinde öncü olan Param, agresif büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından ürün ve teknoloji sahipliğini PayCore satın almasıyla hızlandırdı. Param, PayCore ve bağlı ortaklıklarını almak ve ilgili otorite nezdinde pay devirlerine ilişkin onay süreci de dahil olmak üzere yasal süreçleri başlatmak üzere anlaştı.

Yıl sonuna kadar çok önemli gelişmeler paylaşılacak

Açıklamada, Param'ın 2023 yılı bitmeden Türkiye fintek dönüşümü için çok önemli gelişmeler daha paylaşacağı bildirildi. Buna göre, güçlü finansal yapısı ve yabancı ortakları ile yakaladığı yüksek başarı ivmesiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini üzerinde toplayan Param, global pazarda büyüme hedefi için PayCore'u destekleyecek ve güçlendirecek.

Param, 1.000'i aşan çalışan sayısına, PayCore satın almasıyla 450 yeni çalışan daha eklemek için yasal mercilerin onay süreçlerini bekliyor.