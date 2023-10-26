ParamKart'ın işlem hacmi 4,4 milyar TL oldu

Yılın üçüncü çeyreğinde ParamKart ile gerçekleştirilen işlemlerin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 4,4 milyar TL'ye ulaştı. ParamKart'tan yapılan açıklamaya göre, ParamPOS'un işlem hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 335 artarak 45 milyar TL oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde ParamKart ile yapılan işlem adedi 15,3 milyon TL olurken, işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 4,4 milyar TL oldu. ParamKart ile en fazla harcama yapılan sektörler, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını da ortaya çıkardı.

Verilere göre ParamKartlılar en çok bakkal ve süpermarketlerde harcama yaptı. Harcamalarda bakkal ve süpermarketi, benzin ve akaryakıt istasyonları ile dijital ürünler takip etti. ParamKart sahipleri en çok harcamayı 27 Temmuz Perşembe günü yaparken, en çok işlem yapılan saat aralığı ise 16.00 - 17.00 oldu. ParamPOS'un yılın üçüncü çeyreğindeki işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 artarak 45 milyar TL'ye ulaştı.

ParamPOS ile yapılan işlem adedi ise yüzde 57 artarak 52 milyon oldu. ParamPOS'tan yapılan tüm işlemlerin yüzde 66'sı taksitli, yüzde 34'ü tek çekim olarak gerçekleşti. ParamPOS ile en çok harcama yapılan sektörler; ‘muhtelif perakende satış dükkanları', ‘sigorta satışı, sigortalama ve primler', ‘bakkallar ve süpermarketler', ‘seyahat acentaları ve tur operatörleri' ile ‘okullar ve eğitim hizmetleri' olarak sıralandı.

"İşlem hacmi 2 kart arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, 2023'ün üçüncü çeyreğini büyümeyi sürdürerek başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, "Geçen senenin aynı dönemine göre ParamKart ile gerçekleşen işlemlerin hacminde iki kat, ParamPOS'un işlem hacminde ise dört buçuk kat artış yaşandı. Ek olarak ihraç edilen ParamKart yıl sonu hedefimizi de üçüncü çeyrek itibariyle gerçekleştirdik. 91 bin üye işyerinin olduğu ParamPOS'ta ise 2023 ciro hedefimiz, yıl sonunda 160 milyar TL'ye ulaşmak. Türkiye'de ve dünyada büyüme stratejisiyle başladığımız 2023 yılını rekorlarla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bütünleşik finans sağlayıcısı olarak uçtan uca çözümler sunmaya ve finansal teknoloji alanındaki farklı çözümlerimizle ekosistemimizi büyütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.