Paraşüt, geleneksel kampanyasını 31 Aralık’a uzattı

Mikrogrup çatısı altında yer alan Paraşüt, işletme sahipleri için finansal kontrol paneli niteliği taşıyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat, e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv, e-ihracat gibi KOBİ’lerin ihtiyacı olan hizmetleri, gerçek zamanlı, kolay ve anlaşılır bir şekilde sunan Paraşüt, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetleri ile kuruluşlarından globalleşme süreçlerine kadar KOBİ’lere her aşamada değer katmaktadır.

Paraşüt aynı zamanda Shopside iş birliği ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalara, finansal süreçlerini çok daha hızlı bir biçimde yönetebilecekleri altyapıyı sağlamaktadır” denildi. Uzatılan kampanya hakkında bilgi verilen açıklamada şunlar yer aldı: “KOBİ’lerin pek çok ayrıcalıktan yararlanarak, işlerini daha uygun maliyetler ile verimli bir şekilde yönetebilmelerine katkı sunan kampanya kapsamında bir yıllık aboneliğe 2 ay ek kullanım süresi ve 600 e-kontör hediye ediliyor. Kesilen ve alınan her bir e-fatura bir e-kontöre karşılık geldiğinden, kullanıcılar ilk 600 faturasını ek masraf yapmadan gönderebiliyor. Ayrıca son yıllarda yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile pek çok sektörün zorunlu olarak kullanmaya başladığı e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv ve e-ihracat faturasını kapsayan e-belgelere geçiş hizmeti, dakikalar içerisinde anahtar teslim olarak ücretsiz gerçekleştiriliyor.”