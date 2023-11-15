Parker sınırlı sayıda üretilen Sonnet Fuji’yi PenFest’te tanıtıyor

İngiltere’de iki kez Kraliyet Arması ile ödüllendirilen Parker, dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası PenFest’te sınırlı sayıda üretilen özel seri üretim Sonnet Fuji dolma kalemini tanıtıyor. Bu yıl 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 4’üncü kez Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Parker, tüm kalem koleksiyonerlerinin ilgi odağı olacak.

Japonya'nın ikonik dağı Fuji’nin görkeminden ilham alıyor

2023 Mt. Fuji Sürümü, Parker'ın heyecan verici destinasyonları temel alan bir koleksiyon olan 'Cesur Yolculuklar'ın ilkini temsil ediyor. Japonya'nın ikonik dağının görkeminden ilham alan bu özel sürümün tasarımı, detaylara titizlikle dikkat edilerek hazırlandı; her bir kalem, rodyum kaplamalı 18 ayar som altın uç, pembe altın süslemelerle vurgulanan fırçalanmış çelik kabuk ve mavi lake gövdeye sahip. Torii Kapısı ve 5. İstasyondan ilham alan karmaşık gravürlerle lazerle kazınmış som gümüş ve paladyum kaplı kapak, bizi Fuji Dağı'nın zirvesine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Parker FUJI 2023 serisi, 11.979 TL’den satışa sunuluyor.