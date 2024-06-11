Paşabahçe tasarımlarına çifte ödül
Paşabahçe, tasarım alanında kalite ve mükemmeliyetin sembolü olarak bilinen A'design Awards & Competition 2024'te içecek kategorisinin en yeni üyelerinden Joy ve Estrella serisi ile iki prestijli ödüle layık görüldü.
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Marka, gravürlü tasarımlı Joy serisi ile 'Platinum A'Design' ödülünü kazanırken, geometrik tasarımlı Estrella serisi ile 'Silver A'Design' kategorisinde ödül aldı.
Kurutulmuş cennet palmiye meyvesinden esinlenerek tasarlanan Joy serisi, doğal ve geometrik çizgilerin uyumlu birleşimiyle öne çıkarken, İspanyolcada 'yıldız' anlamına gelen Estrella serisi, sürekli değişen yıldız motiflerinden ilham alınarak tasarlandı.