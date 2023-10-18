Pasha Bank’ın nakdi kredi büyüklüğü 5 milyar TL'yi aştı

Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 büyüdü. Nakdi kredi büyüklüğü 5 milyar 359 milyon TL ve toplam kredi büyüklüğü 6 milyar 412 milyon TL oldu. PASHA Bank’ın net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 176 milyon TL’ye yükseldi.

Başarılı bir 3 yılı geride bırakıyor

Sağlam bilanço yapısı, deneyimli insan kaynağı ve etkin kredi ve risk yönetimi ile istikrarlı büyümesini sürdüren PASHA Bank’ın 3. çeyrek finansalları hakkında bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “PASHA Bank; temel olarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için ‘finansal köprü’ olmanın yanı sıra bu firmalar için bölgede rehber ve stratejik çözüm ortağı olma misyonunu da üstlenen bir banka.

Premium Bankacılık tarafında müşterilerimize yatırım ürünleri sunarken, Azerbaycan vatandaşlarına yabancı para cinsinden mortgage kredileri veriyoruz. Kurumsal ve Ticari Bankacılık tarafında nakdi ve gayri nakdi krediler, leasing, proje finansmanı, forfaiting, alacak finansmanı ve alacak garantisi ürünlerinin yanı sıra hazine ürünleri ve dış ticaret ürünleriyle hizmet veriyor, Azerbaycan ve Gürcistan bölgesinde iş yapan müşterilerimize yerel para birimleri ile işlem yapma olanağı sağlıyoruz.

Yatırım Bankacılığı tarafında ise tahvil, bono, eurobond ihraçlarının yanı sıra Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’nı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık ederek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarıyla reel sektörü nitelikli yatırımcılarla buluşturuyoruz. PASHA Bank olarak bu yıl 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık strateji dönemimizin üçüncü ve son yılındayız. 3. çeyrek rakamlarımız başarılı bir stratejiyle ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.