PATH, Sosyal Teknoloji Enstitüsü ile start-up’lara yol arkadaşlığı yapıyor

Sevilay ÇOBAN

Bugün ise yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip şirketi 50’den fazla markaya hizmet sunarken diğer yandan kurduğu Sosyal Teknoloji Enstitüsü’nde yeni girişimleri desteklemek amacıyla özel programlar hazırlıyor.

Murat Kader, yaklaşık 20 yıl önce giriş yaptığı yazılım sektöründe hizmet sunan şirketini 2015 yılında kurdu. Teknoloji ve yazılım şirketi olan PATH, bugün yaklaşık 200 kişilik profesyonel ekibiyle iş ortaklarının ihtiyaçlarına uygun yazılım ve ürün geliştirme çözümleri sunuyor.

PATH, kozmetik, tekstil, hizmet, yeme-içme, otomotiv, elektronik, sağlık, güzellik-bakım, turizm, FMCG sektörleri için e-ticaret alanında çözüm üretirken, Murat Kader bir yandan girişimcilik geçmişine atfen bu konuda öncülük yapmaya devam ediyor. Kader, iş hayatının rotasının nasıl değiştiğini ve girişimcilik eko sisteminin ihtiyaçlarına yönelik önerilerini DÜNYA gazetesine anlattı.

“Bilgisayar oyunları yazılım penceresini açtı”

Kendini kısaca deniz ve teknoloji insanı olarak tanımlayan Murat Kader, Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra otelciliğin tüm mavi yaka pozisyonlarında çalıştı.

Bellboyluk, garsonluk ve komilik yaptığını dile getiren Kader, yazılım merakının başlangıç hikâyesiyle ilgili şunları söyledi; “Yazılıma internet kafede başladım diyebiliriz. Bilgisayar oyunlarını çok seviyordum. Oyunla beraber hayatımda yazılım penceresi açıldı. Fark ettim ki, her bir oyunun altında farklı yazılım dilleri var.

Bunları birileri geliştiriyor. Turizm sektöründen ayrıldıktan sonra ilk yaptığım şey bilgisayar söküp takmak, montajını yapmak oldu. Yazılım tarafına geçmek için de ilk yaptığım şey HTML öğrenmekti. HTML’i de Geocities vasıtasıyla öğrendim. 20 sene önce Yahoo’nun Geocities diye bir hizmeti vardı, browser aracılığıyla bir web sitesinin tasarımını yapabilmeni sağlıyordu. Sürükle bırakla, tasarım nasıl yapılıyor, banner nasıl koyuluyor, kendi ismimi buraya koyduğumda arka tarafta, HTML’de ne yazıyor ilk bunu öğrendim. Geri kalanı çorap söküğü gibi geldi.

Yazılım dillerine, script dillerine girmeye başladım. Bununla beraber sistem kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Çünkü yazılımı bir platformda yazıyorsunuz, bu platformun nasıl çalıştığını bilmeniz, uzun vadede size scalibility anlamında, öğrenme anlamında çok şey katıyor. Bu benim öğrenme hikayemin tamamını oluşturdu.”

“Hem girişimci hem meraklıydım”

Turizm sektörünü terk edip yazılımcı olan Kader, 15 yıl farklı firmalarda yazılım direktörü ve CTO pozisyonlarında çalıştı, IT ekiplerini yönetti.

“Her şey küçük bir odada, küçük bir masada, garajda başladı şeklinde bir kuruluş hikayemiz yok. PATH’i, 2015 yılında, 10 yıllık alt yapı birikimiyle, somut bir iş planı yaparak kurdum” diyen Murat Kader, “Hem yazılım alt yapısına sahiptim hem girişimci ve meraklı bir ruha. Çekirdekten yetişen bir yazılımcı ve girişimci olarak, sektörün fırsatlarını ve risklerini görüyordum. Türkiye’nin dijital dünyadaki boşlukları ortadaydı. Gelişme alanları çoktu” diye konuştu. 8 yılda Türkiye’de 4 ofis kurduğunu kaydeden Kader, yazılım şirketi hakkında “Birçok farklı kurumsal şirketle çalışıyoruz.

Kargo/lojistik sektöründe 2 şirkete, bahis sektöründe Türkiye’nin en büyük 3. bayisine alt yapı hizmeti veriyoruz. E-ticaret tarafında 50’yi aşkın e-ticaret sitesinin alt yapısını ve yazılımlarını yapıyoruz. Farklı farklı sektörlerde, girişimlere şirketlere yeni nesil bir çözüm ortaklığı hizmeti veriyoruz Kuluçka dostu (incubation) bir yapıyız” dedi.

“Start-up’ların teknik partnerliğini yapıyoruz”

Yazılım sektörünün gelişimiyle ilgili neler yapıyorsunuz sorusuna ise şu yanıtı verdi; “İyi bir fikri olup, teknik yeterliliği olmayan start-up’ların teknik partnerliğini üstleniyoruz.

Hem danışmanlık veriyoruz hem de teknik taraftaki bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aslında bu 10 yıllık bir arka plan. Yazılım sektörü, tüm sektörlerin verimliliğini doğrudan destekleyen taşıyıcı bir alan. Bugün, bir toplumun farklı sektörlerde kalkınması, yazılım ekosisteminin gücüyle doğrudan ilintili. Bu amaçlı planlı-kararlı-sonuç odaklı bir süreç tasarladık.

Türkiye’yi yüksek teknoloji toplumuna dönüştürmenin araçları ve yöntemleri üzerine kafa yormaya başladık.” Kendisini de bir girişimci olan Murat Kader, Enstitüsü bünyesindeki “Girişim Tutundurma Programları” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcileri yazılım merkezli desteklediklerini , “Topluluk ve temsilcilik programları” ile de eğitimden girişimcilik ekosistemine, kariyer yönetiminden iş dünyasına, devlet kurumlarından yerel dinamiklere uzanan bir teknoloji geliştirme hattı kurduklarını ifade etti.

“Eğitim 6 yaşında başlamalı, ortaokulda 1 yazılım dili bilinmeli”

Bu konuda da somut bir adım atarak işe başladıklarını kaydeden Kader, “Daha çok, daha yoğun, daha nitelikli bir yazılım ekosistemi için 50’yi aşkın üniversitede, 30 bini aşkın üniversite öğrencisine, yazılım dünyasının fırsatlarını ve dinamiklerini anlattık.

Ancak, küresel çapta son dönemde yaşadığımız süreçleri, ülkemizin potansiyelini, teknolojinin göbeğinde doğmuş, elimizden kayıp giden yeni nesli gördükçe daha etkili bir çalışma yapmamız gerektiğini fark ettik ve Sosyal Teknoloji Enstitüsü isimli kolektif bir yapı kurduk.

Sosyal Teknoloji Enstitüsü kapsamında hazırladığımız eğitim-kariyer -girişim-topluluk-temsilcilik programlarımızla Türkiye’nin teknoloji merkezli bir toplum olmasını teşvik ediyoruz. Eğitim programlarımızla, yazılımı 6 yaş itibariyle eğitimin ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ortaokuldaki her bir çocuğun en az 1 yazılım dilini öğrenerek liseye başlamasına vesile olmak istiyoruz.”