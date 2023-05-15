Patiswiss ABD’ye açılıyor

2004 yılında Ankara’da kurulan ve İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde çikolata üretimine başlayan Patiswiss çikolatalarını sadece Türkiye’de değil tüm dünya ile buluşturuyor. ABD’de temsilcilik açan şirket ABD’li dev marketlerle anlaşmalar sağladı.

Butik çikolata üretim hanesi olarak kurulan Patiswiss Handmade Chocolates, şuanda 40 bin m² üretim alanına sahip tecrübeli ustaların el yapımı üretimlerini harmanlayan, yüksek gıda güvenliği ve kalite standartlarında üretim yapan bir çikolata fabrikasına dönüşmenin yanı sıra, krema-ezme, granola-müsli gibi ek ürün ailelerini de bünyesine alarak, pastalar, kekler ve kurabiyeler ile portföyünde 12 ana kategoride 140’ı aşkın ürün çeşidi barındırıyor. Ek olarak, endüstriyel çikolata ve ürettiği ürünlerin hammaddelerin tedariğini de sağlayarak birçok firma ile iş birliğini sürdürüyor.

4. fabrikalarını açacaklar

Patiswiss ABD temsilcisi Mustafa Nazif Yıldız, Patiswiss ürünlerinin Amerikalıların büyük beğenisini topladığını söyledi. Yıldız şu ifadeleri kullandı;

“Ürünlerimiz Türkiye dışında da farklı damak tatları hitap edebilmesi dolayısı ile oldukça talep görüyor. Bazen ülkelere göre yoğunluklu tercih edilen ürün grupları farklılık gösterse de karşılaştığımız ilgiden çok memnunuz. Ürünlerimize büyük bir ilgi var ve talep sürekli artıyor. Bu değerli talebi karşılamak için dış ticarete ayırdığımız üretim kapasitemizi artırdık ve bu sene 4. fabrika yatırımımızı yaptık. ABD pazarında şimdiden güçlü bir varlık gösteriyoruz ve memnuniyetle karşılanıyoruz diyebilirim.”

Patiswiss olarak, ABD pazarında çeşitli büyük marketlerde yer aldıklarını dile getiren Mustafa Nazif Yıldız, “Örneğin, Cosco, ShopRite ve Walmart gibi tanınmış market zincirleriyle çalışıyoruz. Bu marketler, geniş müşteri tabanları ve yaygın mağaza ağıyla biliniyor ve ürünlerimizin geniş kitlelere ulaştırıyor. ABD'deki pazar payımızı genişletmek için farklı marketlerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Amerika’da Patiswiss USA LLC şirketimiz var” diye konuştu.

Patiswiss olarak, Amerika'da tüm toptan, e-ticaret platformları ve süpermarket kanallarında var olmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, “Bu stratejiyle, geniş bir müşteri tabanına ulaşarak ürünlerimizi daha geniş kitlelere sunmayı amaçlıyoruz. Toptan kanallar aracılığıyla, restoranlar, oteller ve perakende satış noktaları gibi işletmelere ürünlerimizi tedarik ederek yaygın bir erişim sağlamayı hedefliyoruz. E-ticaret platformları, online alışverişin popülerliği ve kolaylığı nedeniyle müşterilerimize evlerinden rahatlıkla ulaşabilecekleri bir alışveriş deneyimi sunma fırsatı veriyor. Aynı zamanda süpermarket kanallarında yer alarak, tüketiciye mağaza içinde ve online olarak erişebilecekleri bir seçenek sunuyoruz. Bu stratejilerle Amerika'da Patiswiss markasını daha da güçlendirmeyi ve müşterilerimize en iyi tatları sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İhracatımızı %45’lere çıkarmayı hedefliyoruz"

ABD’de yapılan yatırımları artıracaklarını vurgulayan Patiswiss ABD Temsilcisi Mustafa Nazif Yıldız, “ABD pazarının büyüklüğü, potansiyeli ve aldığımız yoğun talepler bu adımı atma noktasında bizi heyecanlandırıyor. Yatırım planımız, her gün genişleyen ürün portföyümüzü ABD’de de sunmak, dağıtım ağımızı güçlendirmek ve markamızın bilinirliğini artırmak üzerine odaklanıyor. ABD pazarında başarılı olabilmek için yerel tüketici tercihlerini dikkate alarak özgün ve kaliteli ürünler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mustafa Nazif Yıldız Patiswiss’in yeni dönem hedeflerini şu ifadelerle anlattı; “Şu anda yüzde 70'i kadınlardan oluşan 1.300 çalışanımızla yılda 10 bin ton üretim yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 10'unu ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Bizim hedefimiz hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda daha fazla pay almak. Bunun için gerekli yatırımları yaptık. Yeni fabrikamız ile birlikte 40 bin metrekareye ulaşan üretim alanımız ile ihracatımızı %45’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizi uluslararası pazarlarda temsil etmek oldukça gurur verici.”