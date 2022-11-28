Patiswiss, çikolatada dünya devlerine kafa tutuyor

Elif Aslı Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nin açılışında başarı hikayesini anlattı.

Bugüne gelmesinde aldığı inisiyatiflerin önemine değinen Yıldız, “35 yılda aldığım en cesurca inisiyatiflerimin beni buraya getirdiğine eminim. Şu an milyon dolarlık fikirler üretebilen, yüzde 70’i kadın olmak üzere 550’den fazla çalışanı olan, dünya devleriyle yarışan şirketin CEO’suyum” dedi.

"Birçok marka dünya ile rekabette oldukça mütevazi kalıyor”

Türkiye’de gıda endüstrisinde inovasyonun, büyük bir çoğunluğunun paket alanında gerçekleştirildiğini ve bunun da ürün farklılaşması olarak kabul edildiğini aktaran Yıldız, “Yeni ürün tanıtımlarının önemli bir kısmının ‘gerçek’ yeniliklerden çok, var olan ürünlerin çeşitleri olduğunu vurgulamak gerekir. Raflarda daha çok yeri garanti edebilmek için birçok gıda üreticisi, ürün üzerindeki çalışmalarını mevcut markalardan türetme yoluyla gerçekleştirmeyi tercih ederler ve bu durum birçok benzer ürünle sonuçlanır. Türkiye’de raflara baktığımızda, birçok marka dünya ile rekabette oldukça mütevazi kalıyor” diye konuştu.

"Ambalajın bir ürünü sattırma gücü yüzde 70"

Türkiye’de pazarlama bütçelerinde en düşük bütçeyi ambalaj tasarımına ayrıldığını dile getiren Yıldız, “Ambalaj, en etkin ve ekonomik pazarlama araçlarından biri. Ambalajın bir ürünü sattırma gücü yüzde 70. Bu oran, çocuklarda daha yukarı çıkabiliyor. Biz de öyle bir ambalaj tasarlamıştık ki; ilk bakıldığında o tasarımdan markanın duruşu, içindeki ürünün kalitesi, markanın kalite algısı, hedef kitlesi tarafından hemen fark ediliyor, ambalajın ürünü sattırma gücü yüzde 100’e yakın oluyordu. Ambalaj malzemesi ve baskı tekniğini firmalara uygulatmak tam 8 ayımızı aldı. Elinize aldığınızdaki o his, kullanım kolaylığı, boyutları, boyasındaki kalite, kullanılan her kat materyal… Tasarımla, moda ile birleşince ortaya çıkan bu minimal görsel şölen adeta raflara yeni bir soluk getirmiş, son tüketiciye bambaşka bir deneyim yaşatmıştı. O görüntü kalabalığının içinde kendine bambaşka bir alan açmıştı” ifadelerini kullandı.

"Baştan icat ettik"

“Biz atıştırmalık denen şeyi baştan icat ediyorduk” diyen Yıldız, şunları söyledi: “Yani inovasyonu markalıyorduk. Ayrıca yeni dönemde sosyal medyanın kullanması ile pazarlamada yeni bir çağ başlamıştır. Ürünleri bu çağa göre yaptık, ‘instagrammable’ kelimesine uygun. İnsanlar bu yaptığımız yeni ürünleri öyle çok paylaştı ki. Sanıyorum başlangıçta reklam bütçelerimizin hiç olmadığını düşünürsek reklamsız marka nasıl yaratılıra en iyi örneklerdenizdir. Çünkü bir ürün ve markanın bu kalite algısı ile anılması normalde yıllar alırdı.”

Kadınlar için kârını bağışlıyor

Şu an 12 ana kategoride 400’den fazla inovatif ürünleri olduğu bilgisini veren Yıldız, “Bunlardan birkaçı patentli, birçoğu AR-GE merkezimizin koruması altında ve tescilli ve hepsi de bize tasarım olarak tescilli. 3 yıldır kalite algımızdan hiç vazgeçmeden ticari kaygılardan uzak inşa ettiğimiz, ileri teknoloji yazılım programlarıyla donattığımız markamızı her gün geliştiriyor kaliteyi son kaliteden çıkarıp prosese, ileri üretime indirgiyoruz. Sosyal sorumluluk projemiz olan EQUALITY ile yardıma muhtaç kadınlara, şirketimizdeki sadece kadınların ürettiği ürünleri Türkiye’de birçok noktada satıyor, tüm kârını bağışlıyoruz” dedi.

Fairtrade belgeli çikolatalar üretecek

Yıldız, İsviçre’den getirdikleri hammaddeler ile bir ilki de başardıklarına dikkat çekerek “Patiswiss duruşuna çok yakışır yeni bir döneme geçti. Türkiye’de bir ilki yaparak yeni bir sınırı daha kendisi belirledi. Patiswiss artık fairtrade belgeli çikolatalar üretecek. Peki nedir bu adil ticaret? Üreticilerin yaşam standartlarının ve kalitelerinin iyileştirilmesi, Dünya ticaretinde dezavantajlı durumda olan üreticilere kalkınma olanağı sağlanması ve bunlara ek olarak kadınların daha aktif ve eşit şartlarda çalışması ve çocuk işçi çalıştırılmaması; eğitim imkanları sağlanması gibi çok ciddi maddeler içeren sürdürülebilirliği temel alan bir uygulama. Patiswiss’in 2024 hedeflerinde ise tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlara geçiş yaparak yeni ürünler tasarlamak bulunuyor” ifadelerini kullandı.

TOBB’dan 2 ödül

Patiswiss’in başarısı birçok alanda da tescilleniyor. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödülleri’nde, Patiswiss Çikolata, Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket olurken Elif Aslı Yıldız da ‘En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci’ ödülünü aldı.