Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz: “Temassız ödemeyi günlük hayatın pratik bir parçası haline getiriyoruz”

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Temassız ödeme yöntemlerine yeni bir seçenek daha eklendi. Paycell’in kullanıma sunduğu Sticker Kart, klasik fiziksel kartın ödeme işlevlerini küçük ve yapışkan bir kart formunda sunuyor. Böylece kullanıcılar mağaza içi ödemelerini Sticker Kart ile gerçekleştirebilirken, kartı online alışverişlerde de kullanabiliyor.

Paycell Sticker Kart nasıl kullanılıyor?

Sticker Kart’ın kullanılabilmesi için öncelikle aktivasyon işleminin yapılması gerekiyor. Kullanıcılar, Paycell uygulamasındaki “Cüzdanım” bölümünde bulunan “Kartımı teslim aldım” seçeneğine girerek çerçevedeki “Kart No” bilgileriyle kartlarını aktive edebiliyor.

Aktivasyon tamamlandıktan sonra Sticker Kart çerçevesinden çıkarılarak telefonun arkasındaki düz ve pürüzsüz yüzeye yapıştırılabiliyor.

Temassız POS cihazlarında kullanılabiliyor

Sticker Kart, temassız POS cihazları üzerinden ödeme yapılmasına olanak sağlıyor. Online alışverişlerde ise aktivasyon sırasında kullanılan kart numarasıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar Sticker Kart’a kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla bakiye de yükleyebiliyor.

250 TL’ye kadar nakit iade fırsatı

Paycell, Sticker Kart’ın kullanıma sunulmasıyla birlikte ürüne özel bir kampanya da başlattı.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, 5 işleme kadar her 250 TL ve üzeri Sticker Kart harcamasına 50 TL nakit iade veriliyor. Böylece kullanıcılar toplamda 250 TL nakit iade fırsatından yararlanabiliyor.

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Sticker Kart’ın şirketin ödeme süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiği çözümlerden biri olduğunu belirtti.

Sticker Kart’ın telefonun arkası gibi düz ve pürüzsüz yüzeylere yapıştırılarak kullanılabildiğini vurgulayan Dolaz, ürünle temassız ödemeyi günlük hayatın pratik bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Dolaz, önümüzdeki dönemde de ödeme süreçlerini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.