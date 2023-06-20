Paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Cumhuriyet ile birlikte Allianz Türkiye’nin de 100’üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gürkan, “Bir asır boyunca sağlıklarını ve varlıklarını bize emanet eden müşterilerimizin ve ailelerinin her an yanında olmak, bize duydukları güvene layık olmak için var gücümüzle çalıştık. Uzun vadeli stratejilerimizle istikrarlı bir büyüme kaydettik.

Bugün 2 bin 300’ün üzerinde çalışma arkadaşımız, 12 bölge müdürlüğümüz, 4 bin 800 acentemiz, bin 500 banka şube kanalımız ve 8 bin anlaşmalı kurumumuzla, ülkemizin her köşesinden 6,8 milyon müşterimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağa alma stratejimiz sayesinde uzun yıllardır sektörde en çok tercih edilen, en yüksek sadakat skoruna sahip sigorta şirketleri arasında yer almaya devam ederek 2022 yılını 36,4 milyar lira prim ve katkı payı üretimiyle tamamladık.

Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe uzanmaya, Türkiye’nin Allianz’ını inşa etmeye, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Tolga Gürkan, Allianz Türkiye’nin sürdürülebilir değer yaratma modeli doğrultusunda toplumsal alanlarda da yatırımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.