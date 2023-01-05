Pazarlama odaklı girişim şirketi kuruldu

Manivela Ventures, Startup’ların bir yandan tüm pazarlama ihtiyaçları için çözümler üretirken bir yandan da deneyimli kadrosu ile kurumsallaşma, insan kaynakları ve finans yönetimi konularında da mentorluk desteği sunacak.

Manivela Ventures’ın, Türkiye’de iletişim ve pazarlama yatırımını ön plana alan ilk girişim sermayesi şirketi olduğunu anlatan Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, “Günümüzde startup’lar geliştirdikleri teknolojilere odaklanırken çoğu zaman pazarlamayı göz ardı ediyor ve bu sebeple de çoğu zaman başarısız oluyorlar. Manivela Ventures olarak startup’ların bu ihtiyaçlarını önceleyen bir yapıyız” dedi.